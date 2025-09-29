शबाना आजमी 'ब्रोकन इमेजेस' नाटक के साथ नॉर्थ अमेरिका टूर पर

दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी अपने थिएटर नाटक 'ब्रोकन इमेजेज़' के साथ उत्तरी अमेरिका लौट रही हैं. पाँच बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और पद्म भूषण से सम्मानित यह अभिनेत्री इस एकल-नाटक के साथ उत्तरी अमेरिका का दौरा करेंगी. इस नाटक को प्रसिद्ध नाटककार गिरीश कर्नाड ने लिखा है और रंगमंच के दिग्गज एलिक पद्मसी ने निर्देशित किया है. इस नाटक के निर्माण को समकालीन भारतीय रंगमंच में एक मील का पत्थर माना गया है. यह बहुप्रतीक्षित दौरा 25 सितंबर, 2025 को कनेक्टिकट से शुरू होकर, 26 सितंबर को शिकागो, 27 सितंबर को बे एरिया और 28 सितंबर को वैंकूवर जाने से पहले, अमेरिका और कनाडा का भ्रमण करेगा. अक्टूबर में, यह प्रस्तुति 2 अक्टूबर को रैले, 3 अक्टूबर को बोस्टन, 4 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में और 5 अक्टूबर, 2025 को टोरंटो में समाप्त होगी.

अमेरिका और कनाडा में अपनी वापसी पर विचार करते हुए, शबाना आज़मी ने आईएएनएस को बताया, "'ब्रोकन इमेजेज़' मेरे करियर के सबसे चुनौतीपूर्ण और पुरस्कृत अनुभवों में से एक रहा है. गिरीश कर्नाड का लेखन मुझे उन भावनाओं और संघर्षों को तलाशने का एक माध्यम देता है जो सार्वभौमिक होते हुए भी गहरे व्यक्तिगत हैं. इस नाटक के साथ यह मेरा दूसरा उत्तरी अमेरिकी दौरा है, और मैं प्रिया हैदर के साथ इस भव्य प्रस्तुति के साथ वापस आकर रोमांचित हूं, जो विदेशों में भारतीय रंगमंच की इतनी प्रबल समर्थक रही हैं. मैं इस यात्रा को एक बार फिर साझा करने के लिए उत्सुक हूं, इस अविस्मरणीय कथा के माध्यम से अमेरिका और कनाडा के दर्शकों को भारतीय कलात्मकता और प्रतिभा की एक झलक प्रदान करने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि यह नाटक एक अमिट छाप छोड़ेगा और पर्दा गिरने के बाद भी लंबे समय तक बातचीत को गति देगा.

'ब्रोकन इमेजेज़' हिंदी लेखिका मंजुला शर्मा पर आधारित है, जिनकी अप्रत्याशित साहित्यिक यात्रा पहचान, भाषा और खंडित आत्म के सवालों को गहराई से छूती है, जो सत्य और भ्रम के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है. अभिनेत्री ने आगे बताया, "हर बार जब मैं उत्तरी अमेरिका में प्रस्तुति देती हूं, तो ऊर्जा वाकई बेजोड़ होती है, ऐसा लगता है जैसे मैं सिर्फ़ मंच पर नहीं हूं. पुराने प्रशंसकों से फिर से जुड़ना और पुराने प्रशंसकों और नए दर्शकों, दोनों के साथ सार्थक पल साझा करना अद्भुत है. मैं इस दौरे के लिए सचमुच आभारी हूं, और मैं अपने प्रदर्शनों के माध्यम से आनंद और मनोरंजन फैलाने के लिए उत्सुक हूं. मैं निश्चित रूप से नई यादें बनाने के लिए उत्सुक हूं." यह नाटक प्रिया हैदर प्रोडक्शंस और प्रियंका जोतवानी द्वारा प्रस्तुत किया गया है. प्रिया हैदर ने दुनिया भर में 100 से ज़्यादा बड़े पैमाने के शो आयोजित किए हैं, जिनमें भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकार शामिल हैं.