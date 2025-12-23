गुजरात की वह गैंगस्टर, जिस पर बनी फिल्म ने जीते थे 6 नेशनल अवार्ड, इस एक्ट्रेस ने निभाया था लीड रोल, बनी करियर की बेस्ट मूवी

साल 1999 में रिलीज़ हुई बायोग्राफिकल ड्रामा फ़िल्म 'गॉडमदर' को विनय शुक्ला ने डायरेक्ट किया था. यह फ़िल्म 80 और 90 के दशक में गुजरात के पोरबंदर की गैंगस्टर संतोबेन जडेजा की कहानी से इंस्पायर्ड है. फ़िल्म में शबाना आज़मी ने 'गॉडमदर' के तौर पर रंभी का किरदार बहुत शानदार तरीके से निभाया था. वैसे तो शबाना ने कई बेहतरीन फ़िल्मों में काम किया है, जिन्हें दर्शकों ने भी पसंद किया, लेकिन अगर फ़ल्म 'गॉडमदर' में उनके किरदार की बात करें, तो शायद ही कोई एक्ट्रेस उस किरदार को शबाना से बेहतर निभा पाती. इस किरदार के लिए उन्हें अपने करियर का पांचवां नेशनल फ़िल्म अवॉर्ड दिया गया था.

फ़िल्म की कहानी

'गॉडमदर' गैंगस्टर संतोबेन जडेजा की ज़िंदगी पर आधारित है, जिन्होंने 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में गुजरात के पोरबंदर में माफिया ऑपरेशन चलाए और बाद में पॉलिटिशियन बन गईं. वह पोरबंदर से विधानसभा चुनाव भी लड़ी और जीत कर विधायक बनीं. इस फ़िल्म के लिए संजीव अभ्यंकर ने गाने गाए, जबकि विशाल भारद्वाज ने म्यूज़िक कंपोज किया और जावेद अख्तर ने गाने के बोल लिखे.

'गॉडमदर' की कास्ट

इस फिल्म में शबाना आज़मी, मिलिंद गुनाजी और निर्मल पांडे ने अहम रोल निभाए थे. फिल्म में शबाना आज़मी ने रंभी का लीड रोल, मिलिंद गुनाजी ने वीरम का, निर्मल पांडे ने जाखरा का, गोविंद नामदेव ने केसुभाई का, विनीत कुमार ने लखूभाई का, लवलीन मिश्रा ने रामदे की पत्नी का, राइमा सेन ने सेजल का और शरमन जोशी ने करसन का रोल किया था.

मिले ये अवार्ड्स

'गॉडमदर' ने उस साल कई अवार्ड जीते, जिसमें अलग-अलग कैटेगरी में छह नेशनल फिल्म अवार्ड और एक फिल्मफेयर अवार्ड शामिल हैं.