'अब उंगली पर नचाएगी', बेटी के पिता अरबाज खान को शबाना आजमी ने दी वार्निंग, एक्टर के जवाब ने जीता दिल

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान के घर खुशियों ने दस्तक दी है. 5 अक्टूबर 2025 को अरबाज और उनकी पत्नी शूरा खान एक प्यारी सी बेटी के माता-पिता बने हैं. फिल्म इंडस्ट्री से बधाइयों का तांता लग गया है. इसी बीच दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी ने सोशल मीडिया पर बेहद प्यारे अंदाज में इस खुशखबरी पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अरबाज की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह बेटी के जन्म की खुशी में केक काटते नजर आ रहे हैं.

शबाना आजमी ने पोस्ट में लिखा, "सिपारा के आने पर बधाई हो अरबाज खान! सावधान रहना, बेटी तुम्हें अब अपनी उंगली पर नचाएगी. यह बेटियों का जन्मसिद्ध अधिकार है". इस पोस्ट पर अरबाज खान ने भी बेहद प्यारा जवाब दिया. उन्होंने लिखा, “बहुत खुशी होगी उसकी छोटी-छोटी उंगलियों पर नाच कर. बहुत बहुत शुक्रिया". फैंस ने भी दोनों के इस क्यूट एक्सचेंज पर ढेरों प्यार और शुभकामनाएं दीं.

बेबी शॉवर की झलक

बेटी के जन्म से कुछ दिन पहले, 29 सितंबर को शूरा खान के लिए एक शानदार बेबी शॉवर रखा गया था. इस मौके पर परिवार और करीबी दोस्तों ने जमकर जश्न मनाया. शूरा पीले रंग की फ्रिल्ड गाउन में नजर आईं, जबकि अरबाज ने येलो कुर्ता पहनकर उनसे मैच किया. समारोह में सलमान खान ब्लैक शर्ट में पहुंचे, उनके साथ परिवार और सिक्योरिटी टीम भी थी. वहीं अर्पिता खान, सोहेल खान, और उनका बेटा निर्वान खान भी शामिल हुए. अरबाज के बेटे अरहान खान, जो उनकी पूर्व पत्नी मलाइका अरोड़ा से हैं, वे भी मौजूद रहे.

एक बार फिर पिता बने अरबाज

अरबाज खान ने दिसंबर 2023 में मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी की थी. उन्होंने पहले ही इंटरव्यू में अपनी पत्नी की प्रेग्नेंसी कन्फर्म की थी. उन्होंने कहा था, "यह हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग समय है. मैं दोबारा पिता बनने जा रहा हूं, और यह अहसास मेरे लिए बिल्कुल नया और ताजा है". 57 साल की उम्र में पिता बनने पर अरबाज ने कहा था कि यह उनके जीवन की नई जिम्मेदारी है और वह इसे खुशी-खुशी निभाने के लिए तैयार हैं. बता दें, अरबाज की यह दूसरी शादी है. उनकी पहली शादी मलाइका अरोड़ा से हुई थी, जिनसे उनका बेटा अरहान खान (22) है.