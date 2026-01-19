विज्ञापन

OTT Releases This Week: 23 जनवरी को OTT पर रिलीज हो रहीं 7 फिल्में, एक्शन से सस्पेंस तक सारा मसाला मौजूद

23 जनवरी को सनी देओल की 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. लेकिन ओटीटी पर 23 जनवरी को सात फिल्में रिलीज हो रही हैं. चेक करें लिस्ट.

Read Time: 3 mins
जानें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जी5 और जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही कौन सी फिल्में
नई दिल्ली:

सिनेमाघरों से ज्यादा आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में और सीरीज के रिलीज होने का फैंस को इंतजार रहता है. जो अपनी फेवरेट फिल्मों को सिनेमाघरों में नहीं देख पाते हैं वो उन्हें ओटीटी पर देखने का इंतजार करते हैं. हर हफ्ते एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती हैं. इस हफ्ते भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. 23 जनवरी को फिल्मों और सीरीज की लाइन लगने वाली है. बॉलीवुड से लेकर साउथ तक की कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं. कृति सेनन और धनुष की 'तेरे इश्क में' से लेकर 'गुस्ताख इश्क' तक एक से बढ़कर एक फिल्मों की लाइन लगने वाली हैं. आप भी 23 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं तो नोट कर लें लिस्ट ताकि आपका लॉन्ग वीकेंड जबरदस्त साबित हो.

1. सिराई: विक्रम प्रभु की ये फिल्म क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी. ये एक तमिल क्राइम ड्रामा है जिसके ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार हो रहा था. ये फिल्म जी5 पर 23 जनवरी को रिलीज होगी.

2. मार्क: कन्नड़ स्टार किच्चा सुदीप की एक्शन थ्रिलर फिल्म क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले थे. अब ये फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है. ये फिल्म 23 जनवरी को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

3. 45 द मूवी: ये भी एक कन्नड़ फिल्म है. जिसे रिलीज हुए एक महीना पूरा होने वाला है.फिल्म के एक महीना पूरा होने से पहले ही इसे ओटीटी पर रिलीज किया जा रहा है. फिल्म जी5 पर रिलीज होगी.

4. तेरे इश्क में: धनुष और कृति सेनन की रोमांटिक फिल्म तेरे इश्क में को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग मिली थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया था. ये फिल्म 23 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

5. गुस्ताख इश्क: विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की गुस्ताख इश्क की कहानी ने लोगों को काफी इंप्रेस किया था. ये फिल्म नवंबर 2025 में रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. ये फिल्म 23 जनवरी को जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

6. महासेना: महासेना तमिल माइथोलॉजिकल फिल्म है. जो सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. ये प्राइम वीडियो पर 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है.

7. द बिग फेक: द बिग फेक ऑरिजिनल फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी बज बना हुआ है. ये फिल्म 23 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

