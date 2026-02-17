OTT Releases This Week: इस हफ्ते सस्पेंस-थ्रिलर से भरा मिलेगा ओटीटी, नई सीरीज और फिल्में देख वीकेंड भी हो जाएगा खत्म

सिनेमाघरों से ज्यादा ओटीटी पर मनोरंजन खोजने वाले दर्शकों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फरवरी सस्पेंस और थ्रिलर से भरा महीना रहा है. महीने के तीसरे हफ्ते (19-20 फरवरी) ऐसी फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी. हम आपके लिए हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों की शानदार फिल्मों और सीरीज की जानकारी लेकर आए हैं.

द नाइट एजेंट

दो सीजन की शानदार सक्सेस के बाद ओटीटी पर 'द नाइट एजेंट' तीसरे सीजन के साथ लौट रही है. सीरीज एक्शन और थ्रिलर से भरी है, जिसे दर्शक 19 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे. सीरीज की कहानी को सीजन-2 से कनेक्ट करते हुए नाइट एजेंट पीटर सदरलैंड एक बार फिर विस्फोटक एक्शन के साथ नए मिशन पर लौटते दिखेंगे.

ये भी पढ़ें- सलमान खान पर भारी पड़ेंगे अक्षय कुमार, 21 दिन पहले आए टीवी शो से मिला बड़ा फायदा, अब बनेंगे नंबर वन होस्ट!

द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी सीजन 2

एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज होने वाली 'द लास्ट थिंग ही टोल्ड मी सीजन 2' दर्शकों की फेवरेट सीरीज रही है. इसके पहले पार्ट को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और अब सीजन में हन्ना और उसकी सौतेली बेटी की कहानी से स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा. सीरीज 20 फरवरी को रिलीज होगी. सीरीज में पहले सीजन में काम कर चुके जेनिफर गार्नर, एंगौरी राइस, निकोलज कोस्टर-वाल्डौ और डेविड मोर्स दोबारा देखने को मिलेंगे और साथ ही कुछ नए कलाकारों की एंट्री होगी.

तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ओटीटी पर 19 फरवरी को रिलीज होगी. इससे पहले फिल्म को 5 फरवरी को अमेजन प्राइम पर रेंट पर रिलीज किया गया था, जिसमें 349 का भुगतान करने के बाद भी देखा जा सकता था, लेकिन 19 फरवरी से फिल्म को सब्सक्राइबर्स आसानी से देख पाएंगे. फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

ये भी पढ़ें- 'थोड़ी इज्जत तो बचा लेते' भारत से हारी पाकिस्तानी टीम तो बौखलाई पाक एंकर, लाइव दे दिया रिएक्शन

द स्वीडिश कनेक्शन

19 फरवरी से नेटफ्लिक्स ‘द स्वीडिश कनेक्शन' भी रिलीज होगी, जोकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वीडिश विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी गोस्टा एंगज़ेल की सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है, जिसमें नौकरशाही में काम करने वाला एक शख्स हजारों यहूदियों को बचाने का काम करता है.

56 डेज़

महीने के आखिर में आती है ‘56 डेज़'. 8-एपिसोड की साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज 28 फरवरी को ओटीटी पर दस्तक देने वाली है. सीरीज को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जाएगा. सीरीज कैथरीन रयान हॉवर्ड के उपन्यास पर बेस्ड है जिसमें एक ऐसे कपल की कहानी दिखाई गई है, जो कोविड के दौरान लॉकडाउन में साथ रहते हैं और दोनों के बीच प्यार पनपता है, लेकिन मोहब्बत की कहानी मर्डर की कहानी में तब्दील हो जाती है.