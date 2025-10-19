विज्ञापन

सारा अली खान ने 'डॉली' जैसे आउटफिट में मनाई दीवाली, कविता के जरिए फैंस को दिया ये खास मैसेज 

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने इस दिवाली अबू जानी और संदीप खोसला के डिज़ाइन किए हुए एक मज़ेदार और वाइब्रेंट लुक के साथ त्योहार का माहौल बनाया.

सारा अली खान ने 'डॉली' जैसे आउटफिट में मनाई दीवाली
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने इस दिवाली अबू जानी और संदीप खोसला के डिज़ाइन किए हुए एक मज़ेदार और वाइब्रेंट लुक के साथ त्योहार का माहौल बनाया. सोशल मीडिया पर फोटो  शेयर करते हुए उन्होंने सभी को त्योहार को मस्ती, मिठाइयों और गिल्ट-फ्री खुशी के साथ मनाने के लिए कहा, जो त्योहार के मूड को पूरी तरह से कैप्चर कर रहा था. रविवार को सारा अली खान ने स्टाइलिश शिमरी सूट पहने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनके पोएटिक साइड की भी झलक मिली. कैप्शन के लिए, सिम्बा एक्ट्रेस ने लिखा, डॉली की तरह ड्रेस करो, फीलिंग्स रखो, जॉली मिठाई खाओ, गिल्ट-फ्री वाली क्योंकि आखिरकार दिवाली आली. 

तस्वीरों में सारा कैमरे के लिए अलग-अलग पोज़ देती हुई दिख रही हैं. कुछ दिन पहले, ‘अतरंगी रे' एक्ट्रेस ने मनीष मल्होत्रा ​​की स्टार-स्टडेड दिवाली पार्टी से अपनी तस्वीरें शेयर की थीं. पार्टी में सारा ने खूबसूरत ऑरेंज ब्रोकेड लहंगा पहना था. अपनी फोटो शेयर करते हुए सैफ अली खान की बेटी ने लिखा, “खासकर @manishmalhotra05 @manishmalhotraworld ने बनाया है. मुझे इतना सुंदर महसूस कराने और इतनी प्यारी शाम के लिए धन्यवाद.”

12 अक्टूबर को फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​ने अपने घर पर एक शानदार दिवाली सेलिब्रेशन होस्ट किया, जिसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स शामिल हुए. इस इवेंट में करीना कपूर खान, बॉबी देओल, प्रीति जिंटा, वीर पहाड़िया, तारा सुतारिया, आयुष्मान खुराना, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे, कृति सनोन, वाणी कपूर, काजोल, रेखा, अर्जुन कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​जैसे कई लोग शामिल हुए. खास तौर पर वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया ने एक कपल के तौर पर रेड-कार्पेट पर डेब्यू किया, वे हाथों में हाथ डाले पहुंचे.

सेलिब्रिटीज ने अपने त्योहारों के कपड़ों से सबको इम्प्रेस किया. करीना शाही सफ़ेद अनारकली में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जबकि सुहाना खान गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली पर्पल साड़ी और एम्बेलिश्ड ब्लाउज़ में बहुत खूबसूरत लग रही थीं. गौरी खान चटक लाल, शिमरी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं. 

प्रोफेशनल फ्रंट पर सारा अली खान पहली बार आयुष्मान खुराना के साथ आने वाली रोमांटिक कॉमेडी “पति पत्नी और वो 2” में काम करने वाली हैं.उन्हें आखिरी बार अनुराग बसु की “मेट्रो... इन दिनों” में बड़े पर्दे पर देखा गया था.
 

