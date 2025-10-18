संजीव कुमार ने शादीशुदा नूतन के लिए उड़ाई थी ऐसी अफवाह, एक्ट्रेस ने आगबबूला होकर जड़ दिया था थप्पड़, जानें किस्सा

संजीव कुमार और नूतन बॉलीवुड के ऐसे मशहूर एक्टर और एक्ट्रेस हैं, जिनका नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाता है. संजीव कुमार और नूतन ने साथ में कई फिल्में की जैसे शोले, सीता और गीता, अंगूर, आंधी. संजीव कुमार और नूतन का एक किस्सा उस वक्त काफी मशहूर हुआ था. दरअसल नूतन ने संजीव कुमार को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था. दरअसल, नूतन और संजीव ने साथ में कुछ फिल्मों में काम किया था और दोनों के बीच हमेशा एक दोस्ताना रिश्ता रहा. लेकिन अचानक अफवाहें फैलने लगी कि दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं. फिर क्या हुआ आइए जानते हैं पूरा मामला.



क्या था पूरा मामला?

इसके बाद इन झूठी खबरों से नूतन बहुत परेशान और निराश हो गईं. बाद में उन्हें पता चला कि इन अफवाहों की शुरुआत खुद संजीव कुमार ने की थी. साल 1972 में स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू में नूतन ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने को-स्टार संजीव कुमार को फिल्म 'देवी' के सेट पर सबके सामने थप्पड़ मारा था. उन्होंने बताया कि अफेयर की अफवाहें फैलाने के अलावा, संजीव ने यहां तक कह दिया था कि वह और नूतन साथ रहते हैं और नूतन के बेटे मोहनीश बहल की कस्टडी लेने की भी योजना बना रहे हैं.

इन सब बातों से तंग आकर नूतन ने संजीव कुमार से आमने-सामने बात करने का फैसला किया. लेकिन जब वह उनसे बात करने गईं, तो उनका रवैया बेहद अहंकारी और बेपरवाह था, जिससे नूतन और भड़क गईं. नूतन ने उस थप्पड़ के बारे में बताते हुए कहा, "जब मैं संजीव कुमार के पास बात करने गई तो, उन्होंने बड़े ही अहंकार में बोला, ‘जल्दी बताओ क्या बात है.' यह देखकर मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. मैंने शांत स्वर में कहा कि मुझे बात करनी है. उन्होंने उसी बेपरवाह अंदाज में अपनी कलाई हिलाई और कहा, ‘चलो, वहां बैठते हैं.' बस, वही पल था जब मेरा सब्र टूट गया. मैंने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा और अपनी बात साफ-साफ कह दी".



गंवानी पड़ी कई फिल्में



थप्पड़ वाली घटना के बाद नूतन को कई फिल्में गंवानी पड़ीं, क्योंकि लोगों ने उनके इस कदम को गलत समझ लिया और किसी ने भी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं की. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें संजीव कुमार को थप्पड़ मारने का पछतावा है, तो नूतन ने साफ कहा, "नहीं". उन्होंने कहा कि संजीव को उनका नाम खराब करने का कोई हक नहीं था. उस मुश्किल वक्त में उनके पति रजनीश बहल ने उनका काफी साथ दिया और इस दर्द से बाहर निकलने में उनकी काफी मदद की.