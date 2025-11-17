विज्ञापन

62 साल के संजय मिश्रा की 52 साल की दुल्हन की एक और तस्वीर आई सामने, 19 तारीख को होगी असली मुंह दिखाई

कुछ समय पहले संजय मिश्रा और महिमा चौधरी का दूल्हा-दुल्हन वाले लुक में एक वीडियो वायरल हुआ था,अब  उनकी आने वाली फ़िल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी का नया रिलीज डेट पोस्टर सामने आया है.

62 साल के संजय मिश्रा की 52 साल की दुल्हन की एक और तस्वीर आई सामने
नई दिल्ली:

कुछ समय पहले संजय मिश्रा और महिमा चौधरी का दूल्हा-दुल्हन वाले लुक में एक वीडियो वायरल हुआ था,अब  उनकी आने वाली फ़िल्म दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी का नया रिलीज डेट पोस्टर सामने आया है, जिसमे महिमा चौधरी  लाल ब्राइडल लहंगे में दमकती हुई दिखाई देती  हैं, जबकि संजय मिश्रा हाथ में वरमाला लिए शरारती अंदाज़ में उन्हें देखते हुए दिखाई देते हैं. पोस्टर में व्योम यादव और पलक लालवानी भी नज़र आते हैं, और बैकड्रॉप में बारात की चहल-पहल इसे पूरे शादी-सीज़न वाला परफेक्ट माहौल देती है. 19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस रोमांटिक कॉमेडी के पोस्टर में संजय मिश्रा और महिमा चौधरी खूबसूरत शादी के जोड़े में नज़र आ रहे हैं.

फिल्म में क्या है खास

दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी बात करती  कि क्या  प्यार सिर्फ युवाओं का अधिकार है. कहानी उम्र के एक नए पड़ाव पर रिश्तों को दोबारा मौका देने की बात करती है और इसमें  परिपक्वता और हास्य के साथ एक नई स्टोरीटेलिंग भी है. फ़िल्म के निर्माता एकांश बच्चन और हर्षा बच्चन ने कहा, “यह फिल्म हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि यह दोबारा शुरुआत करने के साहस को  सेलिब्रेट करती  है. संजय जी और महिमा जी की जोड़ी पर्दे पर एक अनोखी, दिल से जुड़ी खूबसूरती लेकर आती है.

फिल्म में कौन-कौन से हैं कलाकार

निर्देशक सिद्धांत राज सिंह के निर्देशन में, एक्शा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह फिल्म एकांश बच्चन और हर्षा बच्चन द्वारा निर्मित है, रमित ठाकुर फ़िल्म के सह-निर्माता हैं. कहानी और स्क्रीनप्ले प्रशांत सिंह ने लिखे हैं. संजय मिश्रा और महीमा चौधरी के साथ फिल्म में व्योम यादव, पलक लालवानी, प्रवीण सिंह सिसोदिया और श्रीकांत वर्मा भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आयेंगे . दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी 19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, और दर्शकों को प्यार, हंसी के साथ  जिंदगी को दोबारा मौका देने की बात करती है.

