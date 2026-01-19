संजय कपूर की बहन मंधिरा पर पत्नी प्रिया सचदेव ने किया मानहानि का केस, वह सब लेकर नहीं जा सकती, करिश्मा के बच्चे और

संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर ने शनिवार को अपनी ननद मंदिरा कपूर स्मिथ के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है. बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रिया ने शिकायत की कि मंदिरा ने YouTube, इंस्टाग्राम और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार-बार वीडियो और पोस्ट अपलोड और सर्कुलेट किए, जिनमें प्रिया का नाम लेकर "नफरत, मजाक और सामाजिक बहिष्कार पैदा करने के इरादे से झूठे आरोप लगाए गए. जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा."इसके अलावा, शिकायत में कहा गया है कि एक पॉडकास्ट में मंदिरा ने इशारा किया कि संजय के साथ प्रिया की शादी में दिक्कतें थीं और वह वैधता के लायक नहीं थी.

मंदिरा की प्रतिक्रिया

जब HT सिटी ने मंदिरा से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कुछ भी झूठ नहीं कहा, "मैंने जो कुछ भी कहा है, वह सब कोर्ट में बताया गया है. मैं मानहानि कैसे कर रही हूं? अगर मैंने किसी भी बात पर झूठ बोला है, तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं गारंटी दे सकती हूं कि मैंने किसी भी बात पर झूठ नहीं बोला है." उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अपने खिलाफ मानहानि के मुकदमे के बारे में इंस्टाग्राम से पता चला और उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, "मजे की बात यह है कि मीडिया को मुझसे पहले पता चल गया! ये सब जो कुछ हो रहा है, उससे भटकाने की चालें हैं." संजय का परिवार, जिसमें उनकी मां रानी और पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर और उनके बच्चे शामिल हैं, प्रिया के साथ उनकी 30,000 करोड़ की संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर एक कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं.

'अगर प्रिया नाराज है तो मैं कुछ नहीं कर सकती'

मंधिरा कहती हैं कि उनकी मां रानी नाखुश हैं. "मैं रोज अपनी मां के साथ बैठती हूं और वह कहती हैं 'सब कुछ वापस ले आओ. यह मेरे और तुम्हारे पिता (सुरिंदर कपूर) ने बनाया था.' यह बहुत बुरा है, जो हमारा परिवार झेल रहा है. अगर प्रिया नाराज है तो मैं कुछ नहीं कर सकती. मैं उसे नाराज होने के लिए दोष नहीं देती, लेकिन यह सच है. मेरी मां, जिन्होंने सब कुछ बनाया आज उनके नाम पर कुछ भी नहीं है. सोचिए वह किस दौर से गुजर रही हैं."

'निजी स्वार्थ' के आरोपों पर

प्रिया ने कहा कि मंधिरा ने इस तरह के आरोप 2025 से पहले नहीं लगाया. अब लगा रही है इसमें उनके निजी स्वार्थ हैं. इस पर मंधिरा ने जवाब दिया, "उन्हें जो कहना है कहने दो. सच तो यह है कि यह सब मेरी मां, मेरी बहन, मेरा, हमारे बच्चों, मेरे भाई के बच्चों का है. कोई प्रिया को अलग नहीं कर रहा था, उसने ही यह सब किया है. परिवार की विरासत में से उसके हिस्से से कोई उसे अलग नहीं करने वाला था, लेकिन आप सब कुछ लेकर जा नहीं सकते. मेरे माता-पिता ने कभी यह प्लान नहीं बनाया था कि यह सब एक बच्चे को दिया जाए. हम पहले अपनी मां के हिस्से के लिए लड़ेंगे, जब तक वह जिंदा हैं. सब कुछ उनके नाम पर होना था और मेरे पापा भी यही चाहते थे."

'करिश्मा और बच्चों के साथ संपर्क में'

मंधिरा का कहना है कि वह संजय की पूर्व पत्नी करिश्मा और उनके बच्चों समायरा और कियान के साथ संपर्क में हैं, "बच्चों ने अपना पिता और सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है. मेरी मां ने अपना बेटा खो दिया है. यह बहुत मुश्किल है. हर कोई पैसे के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यह मेरे पिता की विरासत के बारे में भी है. वह (प्रिया) मेरे पिता के बारे में जो पूरी कहानी बता रही है कि उन्होंने कंपनी को बर्बाद कर दिया और मेरे भाई ने उसे ऊपर उठाया... नहीं, कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी. क्या मुझे अब उसके खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए? क्या तुम यह गेम खेलना चाहती हो? हम इसे खेलते रह सकते हैं. मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है."