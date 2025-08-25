विज्ञापन

संजय कपूर से 16 साल छोटीं है उनकी पत्नी, शराब के नशे में शुरू हुई लव स्टोरी, देखें एक्टर की पत्नी की 10 तस्वीरें

महीप कपूर, बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर की पत्नी, एक जानी-मानी ज्वेलरी डिजाइनर और रियलिटी शो स्टार हैं. महीप का असली नाम महीप संधू था.

2 mins
नई दिल्ली:

महीप कपूर, बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर की पत्नी, एक जानी-मानी ज्वेलरी डिजाइनर और रियलिटी शो स्टार हैं. महीप का असली नाम महीप संधू था. उन्होंने 90 के दशक में मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने 1994 में एक म्यूजिक वीडियो 'निगोड़ी कैसी जवानी है' में काम किया और फिल्म 'शिवम' में डेब्यू करने वाली थीं, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया. महीप ने 1997 में संजय कपूर से शादी की. उनकी पहली मुलाकात मुंबई के कोलाबा ताज के एक नाइट क्लब में हुई थी. जहां महीप नशे में थीं और गलती से संजय के परिवार वालों से मिली थीं.  

इस जोड़े के दो बच्चे हैं - बेटी शनाया कपूर और बेटा जहान कपूर. शनाया जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं. महीप ने अभिनय छोड़ने के बाद ज्वेलरी डिजाइनिंग में कदम रखा. वह 'सत्यानी फाइन जूल्स' के लिए काम करती हैं और शाहरुख खान की फिल्म 'ओम शांति ओम' सहित कई स्टार्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन कर चुकी हैं.

2019 में उनकी कुल संपत्ति 55 करोड़ रुपये आंकी गई थी. महीप नेटफ्लिक्स के शो 'फैब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' में नजर आईं, जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की. इस शो में उनकी दोस्त नीलम कोठारी, भावना पांडे और सीमा सजदेह भी थीं. शो को दर्शकों ने खूब पसंद किया.

महीप ने शो और इंटरव्यू में बताया कि संजय कपूर ने शादी के शुरुआती सालों में उन्हें धोखा दिया था. हालांकि, उन्होंने बच्चों की खातिर रिश्ते को बनाए रखने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हर रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते हैं.

महीप कपूर अपनी बेबाकी, स्टाइल और प्रोफेशनल कामयाबी के लिए जानी जाती हैं. वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी ग्लैमरस जिंदगी की झलकियां शेयर करती रहती हैं.

