65 साल के इस हीरो ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 50 साल से हर फिल्म में बना है हीरो, एक घूसे में 10-10 गुंडो देता धोबी पछाड़

साउथ इंडियन मूवीज के एक हीरो ने फैन्स के बीच ऐसी धाक जमाई कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना डाला है. ये वो हीरो है जो लगातार पचास साल से लीड रोल निभा रहा है. जिसके नाम से ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा देती है. होरी का टशन ऐसा है कि वो हर घूसे से दस दस गुंडों को चित कर देता है. इस हीरो का नाम है नंदमुरी बालकृष्णन. जिनके सिनेमा में शानदार पचास साल पूरे होने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यूके (गोल्ड एडिशन) से सम्मानित किया गया. इस सम्मान के मिलने के बाद उनकी फैमिली और राजनेताओं ने भी खुशी जाहिर की है और उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.

परिवार ने जताया गर्व

बालकृष्ण की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उनके परिवार और नेता भी प्राउड फील कर रहे हैं. उनकी बेटी ब्राह्मणी नारा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि पापा को 50 साल पूरे करने पर बधाई. ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी मान्यता दी है. आप स्क्रीन पर एक आइकन हैं और असल जिंदगी में एक प्रेरणा. हमें इस वैश्विक पहचान पर गर्व है.

केवल परिवार ही नहीं, बल्कि राजनीतिक जगत से भी शुभकामनाओं की बौछार हो रही है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदार एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया पर लिखा, '#50YearsOfNBK लोगों की पीढ़ियों से पसंद किए जाने वाले और सिनेमा के लिए समर्पित नंदामुरी बालकृष्ण गारु का 50 साल का सफर भारतीय फिल्म इतिहास का सुनहरा अध्याय है. वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सम्मान उनकी असाधारण यात्रा का सबूत है. उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई. इन बधाइयों से साफ है कि नंदामुरी बालकृष्ण सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं.'

Admired by people across generations and celebrated for his dedication and passion for cinema, Shri Nandamuri Balakrishna Garu's journey as a lead hero for 50 years stands as a golden chapter in Indian film history. The recognition by the World Book of Records, UK… pic.twitter.com/aEcs57knSY — N Chandrababu Naidu (@ncbn) August 24, 2025

फिल्मों और अवॉर्ड की लंबी लिस्ट

फैंस के बीच बालय्या नाम से पॉपुलर बालकृष्ण ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए हैं. वो एक्शन, ड्रामा और सामाजिक मुद्दों पर बनी फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा गए. उनकी प्रमुख फिल्मों में ‘अन्नादम्मुला अनुबन्धम', ‘साहसे जीवनम', ‘कथानायकुडु', ‘निप्पुलंटी मनिशी', ‘डाकू महाराज', ‘वीरा सिम्हा रेड्डी' और ‘भगवंत केसरी' शामिल हैं.

सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं, बालकृष्ण को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक सेवाओं के लिए भी सराहा गया है. इस साल उन्हें भारत सरकार ने देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया. ये उनके योगदान का प्रमाण है कि उन्होंने न सिर्फ सिनेमा बल्कि समाज के लिए भी अहम काम किया है.