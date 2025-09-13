संजय दत्त की Ex वाइफ की 10 तस्वीरें, दादा थे हैदराबाद के महाराजा, तलाक के बाद इस खिलाड़ी को किया था डेट

संजय दत्त और मान्यता दत्त पिछले 15 सालों से खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं. आज भी फैंस दोनों की जोड़ी को खूब पसंद करते हैं. उनका रिश्ता बेहद मजबूत है और वे दो बच्चों के माता-पिता भी हैं. वहीं बहुत से लोग शायद यह नहीं जानते होंगे कि मान्यता असल में संजय दत्त की तीसरी पत्नी हैं. बता दें, संजय की पहली पत्नी ऋचा शर्मा का 1996 में कैंसर से निधन हो गया था. जिसके बाद उन्होंने साल 1998 में मॉडल रिया पिल्लई (Rhea Pillai) से शादी की. आइए ऐसे में जानते हैं, उनकी दूसरी पत्नी के बारे में.



- संजय दत्त ने पहली पत्नी के निधन के बाद साल 1998 में रिया पिल्लई से शादी की थी, जो पेशे से मॉडल थी. बता दें, साल 2005 में दोनों का तलाक हो गया.





- 58 साल की उम्र में भी रिया पिल्लई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं जिन्हें उनके फैंस काफी पसंद करते हैं.





- वर्तमान में रिया पिल्लई एक फैशन डिजाइनर के रूप में काम करती हैं और उनका अपना ब्रांड "The Temple House By Rhea Pillai" है.







- अपना फैशन करियर शुरू करने से पहले, रिया एक सफल मॉडल थीं और उन्होंने एयर होस्टेस के रूप में भी काम किया था.





- रिया पिल्लई एक फेमस मॉडल थी, उन्होंने कई जाने-माने ब्रांड्स का प्रमोशन किया था. वह हमेशा अपने फिगर और अट्रैक्टिव लुक की वजह से हमेशा चर्चा में रहती थी.





- साल 2006 में, रिया पिल्लई ने बॉलीवुड फिल्म "कॉर्पोरेट" में एक छोटी सी भूमिका निभाई, जो उनकी एकमात्र महत्वपूर्ण फिल्म थी.





- रिया का जन्म 1965 में लंदन के एक अमीर परिवार में हुआ था. वह हैदराबाद के महाराजा नरसिंहगीर धनराजगिर ज्ञान बहादुर की पोती हैं. उनकी नानी, ज़ुबैदा, भारत की पहली बोलती फिल्म, आलम-आरा में मुख्य अभिनेत्री थीं. उनके पिता, रेमंड पिल्लई, एक बिजनेसमैन थे और उनकी मां, दुर्रेश्वर धनराजगीर, एक डॉक्टर थीं.





- साल 2016 में, रिया ने अपना फैशन ब्रांड, "The Temple House By Rhea Pillai" शुरू किया था. वह अपने डिजाइनों के लिए ऑर्गेनिक कॉटन, रेशम से बने कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं.



- रिया एक संपन्न परिवार में पली-बढ़ी थीं, लेकिन उनके निजी जीवन में कुछ चुनौतियां आईं. संजय दत्त से तलाक के बाद में वह टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस (Leander Paes) के साथ रहीं, जो उनका तीसरा बड़ा रिश्ता था.



- साल 2014 में, रिया ने लिएंडर और उनके पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए अदालत में मामला दर्ज कराया था.