विज्ञापन

सना खान को पति अनस सैयद ने बॉलीवुड छोड़ने के लिए किया था ब्रेनवॉश? एक्ट्रेस ने 6 साल बाद बताई सच्चाई

साल 2020 में करियर के पीक पर रहते हुए सना ने अचानक बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया था, जिसने फैंस को चौंका दिया था. इसके बाद उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सैयद से शादी कर ली.

Read Time: 3 mins
Share
सना खान को पति अनस सैयद ने बॉलीवुड छोड़ने के लिए किया था ब्रेनवॉश? एक्ट्रेस ने 6 साल बाद बताई सच्चाई
सना खान को पति अनस सैयद ने किया था ब्रेनवॉश?

बॉलीवुड फिल्मों जय हो और टॉयलेट: एक प्रेम कथा के साथ-साथ वेब सीरीज स्पेशल OPS में नजर आ चुकीं सना खान एक बार फिर चर्चा में हैं. साल 2020 में करियर के पीक पर रहते हुए सना ने अचानक बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया था, जिसने फैंस को चौंका दिया था. इसके बाद उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सैयद से शादी कर ली. बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता रहा कि सना ने यह फैसला पति के दबाव या ब्रेनवॉश की वजह से लिया. अब करीब 6 साल बाद सना खान ने खुद इस पर खुलकर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

रश्मि देसाई से बातचीत में किया खुलासा

हाल ही में एक बातचीत के दौरान सना खान ने एक्ट्रेस रश्मि देसाई से अपने फैसलों को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि बॉलीवुड छोड़ने और शादी करने का फैसला पूरी तरह उनका अपना था. यह किसी दबाव या मजबूरी में नहीं लिया गया कदम था. सना ने बताया कि उनकी शादी बेहद निजी तरीके से हुई थी. शादी की जानकारी सिर्फ उनके माता-पिता को थी. यहां तक कि मेहंदी लगाने वाली आर्टिस्ट को भी दूल्हे का नाम नहीं पता था. सना ने कहा कि उन्होंने मेहंदी में दूल्हे का नाम तक नहीं लिखवाया.

ब्रेनवॉश के आरोपों पर सना का जवाब

ऑनलाइन ट्रोल्स द्वारा लगाए गए ब्रेनवॉश के आरोपों पर सना ने साफ कहा कि किसी को ब्रेनवॉश करना इतना आसान नहीं होता. उन्होंने कहा कि उन्हें अंदरूनी शांति चाहिए थी और वही उन्हें इस रास्ते पर ले गई. यह फैसला उनके दिल से आया था.

शोहरत नहीं, सुकून था मकसद

सना ने कहा कि इंसान के पास पैसा, नाम और शोहरत हो सकती है, लेकिन फिर भी वह सुकून ढूंढता रहता है. उनके लिए जिंदगी में शांति सबसे अहम थी और उन्होंने वही चुना. सना ने यह भी बताया कि उनके कई रिश्तेदारों को शादी की खबर बाद में लगी. जब उनके कजिंस ने पहली बार अनस सैयद को मस्जिद में देखा, तब उन्हें सच्चाई पता चली.

जरीन खान ने भी किया सपोर्ट

एक्ट्रेस जरीन खान ने भी सना का समर्थन करते हुए कहा कि वह पहले से ही धार्मिक थीं. उन्होंने कहा कि आस्था इंसान और भगवान के बीच का निजी रिश्ता होता है और सना की जिंदगी उनके अपने फैसलों से बनी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sana Khan, Anas Saiyad, Sana Khan And Anas Saiyad, Sana Khan Bollywood Quit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com