सना खान ने अकेले बसीर अली के साथ फोटो खिंचवाने से किया मना, वीडियो हो रहा वायरल

पूर्व एक्ट्रेस सना खान, जिन्हें बिग बॉस सीजन 6 के लिए जाना जाता है. वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अलविदा कहकर अनस सैयद से 2020 में शादी करने को लेकर चर्चा में हैं. वहीं इस्लाम की आध्यात्मिकता और शिक्षाओं के लिए अपना जीवन समर्पित करने के बाद से वह सार्वजनिक बातचीत के मामले में लगातार सख्त पर्सनल बाउंड्री बनाए रखती हुई नजर आती हैं. इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अकेले एक्टर बसीर अली के साथ पोज देने के लिए मना करती हुईं नजर आ रही हैं.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पैपराजी की रिक्वेस्ट को मना करते हुए नजर आ रही हैं. दरअसल, बिग बॉस 19 फेम टीवी एक्टर बसीर अली के साथ फोटो खिंचवाने के लिए पैपराजी एक्ट्रेस से गुजारिश करते हैं, जिसके लिए वह मना कर देती हैं. वहीं इस दौरान उनके पति अनस सैयद वहां मौजूद नजर आ रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, क्यूट सना, दूसरे यूजर ने लिखा, खूबसूरत. इस वीडियो पर फैंस हार्ट इमोजी के जरिए रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सना खान ने 21 नवंबर 2020 में सूरत में अनस सैयद से शादी की थी. कपल के बेटे का जुलाई 2023 में जन्म हुआ. जबकि जनवरी 2025 में कपल दूसरे बेटे के पेरेंट्स बने. हाल ही में सना खान ने एक्ट्रेस रश्मि देसाई से बातचीत में कहा, जब हमारी शादी तय हुई तो यह टॉप सीक्रेट थी. मेरी मां और पापा के अलावा किसी को नहीं पता था. किसी को लड़के का नाम भी नहीं पता था. जब मैंने मेहंदी लगाई तो मेहंदी आर्टिस्ट ने पूछा कि दूल्हे का नाम क्या है. मैंने उनसे कहा खाली छोड़ दो. हम अगली बार लिख देंगे.

इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने पति के उनके फैसलों को प्रभावित करने पर कहा, कोई आपको ब्रेनवॉश नहीं कर सकता. यह ऐसा कभी नहीं था. मैं शांति चाहती थी. एक व्यक्ति पैसा, फेम, नेम और रिस्पेक्ट पा सकता है लेकिन वह अंदर की शांदी की तलाश करते रहते हैं.