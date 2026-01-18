इतनी सीक्रेट थी इस एक्ट्रेस की शादी, मेहंदी में नहीं लिखा गया था दूल्हे का नाम, बोली- सिर्फ मेरे मम्मी-पापा को पता था

Sana Khan Secret Wedding: सना खान ने हाल ही में रश्मि देसाई के पॉडकास्ट में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की. बिग बॉस सीजन 6 से मशहूर हुईं सना ने 2020 में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूरी बना ली. उन्होंने यह फैसला मानवता की सेवा करने और अपने धर्म के मार्ग पर चलने के लिए लिया था. सना ने 21 नवंबर 2020 को मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती अनस सय्यद से शादी की. पॉडकास्ट में सना ने अपने पति के साथ लव स्टोरी शेयर की और उन अफवाहों को सिरे से खारिज किया कि उनके पति ने उन्हें शोबिज छोड़ने के लिए मजबूर किया या ‘ब्रेनवॉश' किया. उन्होंने कहा कि ये दावे पूरी तरह झूठे हैं.
इंडस्ट्री छोड़ी तो कुछ दोस्तों ने बना ली दूरियां
सना ने बताया कि जब कुछ लोगों पता चला कि उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी है, तो इंडस्ट्री के कई दोस्तों ने उनसे दूरी बना ली. इस पर उन्होंने कहा, “जब लोगों को पता चला तो उन्होंने मुझसे दूरी बना ली. तब मुझे समझ आया कि ये रिश्ते झूठे थे. अगर सच्चे होते तो चाहे मैं किसी भी रूप में होती, मेरा साथ देते. शायद वे कुछ सोचते हों या नहीं, लेकिन मुझे हैरानी होती थी कि ये लोग अब कॉन्टैक्ट में क्यों नहीं हैं.”
सीक्रेट रखी गई थी शादी, मेहंदी तक में नहीं लिखा गया दूल्हे का नाम
शादी के बारे में बात करते हुए सना ने बताया कि यह सब बहुत सीक्रेट रखा गया था. केवल उनके माता-पिता को ही सब पता था, दूल्हे का नाम भी किसी को नहीं मालूम था. मेहंदी लगवाते समय आर्टिस्ट ने दूल्हे का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि इसे खाली छोड़ दो, अगली बार लिख लेंगे. उन्होंने आगे कहा कि उस समय उनकी जिंदगी में बड़े बदलाव आ रहे थे. वे खुद एक अलग इंसान बन रही थीं. यह बदलाव उनके पति की वजह से नहीं बल्कि उनकी अपनी इच्छा से हुआ. उनके पति ने बस उन्हें उस राह पर सही गाइडेंस दिया.
