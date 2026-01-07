'दंगल' एक्ट्रेस ने पहाड़ से नदी में छलांग का वीडियो किया शेयर तो फैंस ने पकड़ ली ये गलती

फातिमा सना शेख को आमिर खान की फिल्म दंगल में उनके रोल गीता फोगाट से जाना जाता है, लेकिन वह बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस 8 फिल्मों में काम कर चुकी हैं. फिलहाल वह रोमांटिक ड्रामा फिल्म गुस्ताख इश्क में नजर आ रही हैं. फिल्मी दुनिया में फातिमा बहुत एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी खूबसूरती से लाइमलाइट में बनी रहती हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर अलग दुनिया है, जहां वह अपने फैंस से डायरेक्टली रूबरू होती हैं. फातिमा सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट शेयर करती हैं और अपने फैंस का ढेर सारा प्यार लूटती हैं. अब फातिमा ने नए सिजलिंग वीडियो से अपने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा हैं. इस वीडियो में एक्ट्रेस को काले रंग की बिकिनी में एक साफ पानी की झील में छलांग लगाते देखा जा रहा है. एक्ट्रेस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.



छलांग लगाने से पहले क्या हुआ?

इस वीडियो में आप देखेंगे फातिमा काली बिकिनी पहने एक चोटी पर खड़ी है और कुछ ही सेकंड में पानी में छलांग लगा देती हैं. इस वीडियो को शेयर कर एक्ट्रेस ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया है. एक्ट्रेस ने बताया कि पानी तक पहुंचने से ठीक पहले उन्हें कैसा लगा था. फातिमा ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर कर एक्ट्रेस ने लिखा है, 'छलांग लगाने से पहले चोटी पर मुझे खुद को मजबूत करने में 20 मिनट का समय लगा था. आखिर में मैंने जंप लगाने का फैसला लिया'. इस वीडियो में आप देखेंगे कि फातिमा काफी ऊंचाई से पानी में कूदी थीं. एक्ट्रेस ने आगे लिखा है, 'पानी और चोटी के बीच हवा में होने का वो पल बहुत डरावना था. पेट में अजीब से गड़गड़ाहट हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे यह डर जोश में बदला और एक खूबसूरत एक्सपीरियंस महसूस किया'.



एक्ट्रेस को पोस्ट पर लाइक का लगा ढेर

एक्ट्रेस आगे लिखती हैं, छलांग लगाने के दौरान डर खत्म सा हो गया था. फिर मैंने चार बार और छलांग लगाई थी. असल में डर हमारे दिमाग में होता है. इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है'. अब इस वीडियो को उनके फैंस खूब लाइक कर रहे हैं और उनके हौसले की तारीफ भी कर रहे हैं. एक्ट्रेस के इस एडवेंचर वीडियो को 70 हजार से ज्यादा फैंस लाइक कर चुके हैं. फैंस के साथ-साथ कई सेलेब्स ने भी फातिमा के इस डेयरिंग पोस्ट को लाइक किया है. इसमें आमिर खान की बेटी इरा खान ने रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं. सेलेब्स फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने कमेंट कर लिखा है, 'अरे वाह'. एक्टर अली फजल लिखते हैं.. 'येस्स्स्स्स'. वहीं, कई फैंस ने एक्ट्रेस के लिए कमेंट बॉक्स में फायर इमोजी शेयर किए हैं.

फैंस ने पकड़ ली गलती

हालांकि इसमें कुछ फैंस ऐसे भी थे, जिन्होंने फातिमा की गलती पकड़ ली. एक फैंन दीपककृष्णा ने लिखा,

जाहिर है, यह आपकी पहली छलांग नहीं है, क्योंकि आप पूरे भीगे हुए हैं. आपने सबसे अच्छी छलांग रिकॉर्ड की और दिखावे के लिए इसे अपलोड किया. फिर भी... एडवेंचर जारी रखें और जिस तरह से आप जीना चाहते हैं, वैसे ही जिएं.



