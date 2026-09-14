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सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर की गोद भराई की तस्वीरें, पीली साड़ी में किसी देवी सी दिख रही थीं सैम, देखें तस्वीरें

सामंथा रुथ प्रभु ने अपने सोशल मीडिया पेज पर गोद भराई की रस्म की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो शेयर कीं. इन्हें देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा.

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सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर की गोद भराई की तस्वीरें, पीली साड़ी में किसी देवी सी दिख रही थीं सैम, देखें तस्वीरें
सामंथा रुथ प्रभु ने शेयर की बेबी शावर की तस्वीरें
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नई दिल्ली:

इन दिनों अपना प्रेग्नेंसी पीरियड इंजॉय कर रहीं सामंथा रूथ प्रभु ने सोमवार (14 सितंबर) को अपनी पारंपरिक गोद भराई (बेबी शॉवर) की एक झलक दिखाई. उन्होंने अपने ऑफीशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इस सेरेमनी की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर कीं. 'यशोदा' एक्ट्रेस ने इस मौके पर पीले रंग का एथनिक आउटफिट पहना था, साथ ही खुले बाल और हल्का मेकअप किया था. जूलरी के तौर पर उन्होंने सिल्वर चोकर के साथ मैचिंग इयररिंग्स और चूड़ियां पहनी थीं.

कैप्शन में सामंथा ने हमारी परंपराओं के महत्व पर जोर दिया और बताया कि उन्हें हमेशा से हमारे रीति-रिवाजों के लिए गहरा सम्मान रहा है. उन्होंने आगे कहा कि मंत्रों के जाप से पैदा होने वाली ऊर्जा हमें हमारे पूर्वजों से पीढ़ियों तक मिली है. उनके कैप्शन में लिखा था, "मुझे हमेशा से हमारी परंपराओं के लिए गहरा सम्मान रहा है. हो सकता है कि मैं हर रीति-रिवाज का मतलब न समझती हूं, लेकिन मेरा हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि इसके पीछे कुछ गहरा है. मंत्र की आवाज में, जाप से पैदा होने वाली ऊर्जा में, और जिस सावधानी से पुरानी परंपराएं पीढ़ियों तक आगे बढ़ाई गई हैं, उसमें."

'RRR' एक्टर राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने पोस्ट पर कमेंट किया, "बहुत प्यारा". एक्ट्रेस नजरिया नाजिम ने भी कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट इमोजी पोस्ट किया. इन तस्वीरों में सामंथा के फिल्ममेकर पति राज निदिमोरु भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जश्न में शामिल होते दिखे. सामंथा ने अपनी हालिया रिलीज 'मा इंति बंगारम' की सक्सेस मीट के दौरान अपनी प्रेग्नेंसी की पुष्टि की. 'मजिली' एक्ट्रेस ने कहा कि वह मैटरनिटी ब्रेक लेंगी.

सामंथा ने बताया, "'मा इंति बंगारम' के बाद, अपनी हालत को देखते हुए मुझे थोड़ा ब्रेक लेना होगा. मुझे मैटरनिटी लीव लेनी होगी. उसके बाद, मैं अपने फैंस के लिए एक और फिल्म के साथ वापसी करूंगी." तब से वह अपनी प्रेग्नेंसी की यात्रा की प्यारी झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर करती रही हैं.

सामंथा ने दिसंबर 2025 में मशहूर डायरेक्टर जोड़ी 'राज एंड डीके' में से एक, राज निदिमोरु से शादी की थी. माना जाता है कि यह कपल पहली बार 'द फैमिली मैन 2' की शूटिंग के दौरान मिला था.

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