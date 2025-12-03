समांथा के पति राज या एक्स पति नागा चैतन्य...कौन है ज्यादा अमीर? किसकी नेटवर्थ पहुंचे 1000 करोड़ पार

समांथा रुथ प्रभु ने डायरेक्टर राज निदिमोरु से शादी कर ली है. शादी के बाद से सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं और ए से लेकर जेड तक इस कपल को लेकर हर तरह की चर्चा हो रही है. ऐसे में लोग नेटवर्थ की बात ना करें ऐसा कैसे हो सकता है. चर्चा केवल राज की ही नहीं बल्कि समांथा के एक्स पति नागा की कमाई और धनदौलत को लेकर भी खूब चर्चा है. ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको इस बारे में कुछ जानकारी ही देंदे. चलिए जानते हैं कि राज और नागा में ज्यादा अमीर कौन है. एक समांथा के पति बन चुके और दूसरी तरफ नागा उनके पति रह चुके हैं.
राज निदिमोरू या नागा चैतन्य ज्यादा अमीर कौन?
सबसे पहले राज की बात करें तो राज की नेटवर्थ करीब 80 से 85 करोड़ है. वहीं बात करें तेलुगू स्टार नागा चैतन्य की तो उन्हें लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि उनकी नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई है. पहले उनकी नेट वर्थ लगभग 154 करोड़ रुपये थी, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 1000 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है.
यह भी पढ़ें: Sunny Deol की खातिर मौसमी चटर्जी के दरवाजे तक पहुंच गए थे Dharmendra, हर कीमत चुकाने को हो गए थे तैयार
नागा चैतन्य की इस भारी-भरकम नेट वर्थ का मेन सोर्स सिर्फ उनकी फिल्मी कमाई नहीं है, बल्कि अक्किनेनी और दग्गुबाती परिवार की विरासत भी इसमें बड़ा योगदान दे रही है. वे हैदराबाद के मशहूर अन्नपूर्णा स्टूडियोज के वारिसों में से एक हैं. सात एकड़ में फैला यह फिल्म प्रोडक्शन और पोस्ट-प्रोडक्शन हब अकेले 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का बताया जाता है.
फिल्मों से कमाई और बिजनेस वेंचर्स
नागा चैतन्य एक फिल्म या वेब सीरीज के लिए 5 से 10 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं, जिससे वे साउथ सिनेमा के सबसे महंगे एक्टर्स में शुमार हैं. साल 2023 में उनकी ओटीटी डेब्यू सीरीज ‘दूत' (Dhootha) रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और यह उनके करियर का अहम पड़ाव साबित हुई.
यह भी पढ़ें: समांथा की शादी के चार घंटे बाद ही एक्स हस्बैंड नागा ने शेयर कर दी ये फोटो, जनता बोली- क्या टाइमिंग है
एक्टिंग के अलावा वे बिजनेस में भी एक्टिव हैं. उनकी क्लाउड किचन चेन ‘शोयू' (Shoyu) जो पैन-एशियन खाना सर्व करती है, हैदराबाद में बेहद पॉपुलर हो चुकी है और अब इसे देश के बड़े शहरों में विस्तार देने की प्लानिंग है.
लग्जरी लाइफस्टाइल, घर और गाड़ियां
नागा चैतन्य हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में एक आलीशान बंगले में रहते हैं. उनकी कार कलेक्शन में फरारी F430, पोर्श 911 GT3 RS, मर्सिडीज-बेंज G-Class G63 AMG जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं. बाइक्स के भी शौकीन हैं और उनके गैरेज में BMW R9T और ट्रायम्फ थ्रक्सटन R जैसी हाई-एंड बाइक्स मौजूद हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं