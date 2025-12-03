विज्ञापन

पति राज निदिमोरु से उम्र में कितनी छोटी हैं समांथा, 38 साल की उम्र एक्ट्रेस ने की दूसरी शादी

पॉपुलर एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. 1 दिसंबर 2025 को उन्होंने फिल्ममेकर राज निदिमोरु के साथ शादी कर ली. यह शादी बहुत ही प्राइवेट तरीके से हुई और सिर्फ करीबी परिवार वाले और कुछ दोस्त ही इसमें शामिल हुए.

नई दिल्ली:

पॉपुलर एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. 1 दिसंबर 2025 को उन्होंने फिल्ममेकर राज निदिमोरु के साथ शादी कर ली. यह शादी बहुत ही प्राइवेट तरीके से हुई और सिर्फ करीबी परिवार वाले और कुछ दोस्त ही इसमें शामिल हुए. शादी कोयंबटूर के ईशा योगा सेंटर में स्थित लिंग भैरवी मंदिर में हुई. शादी के बाद दोनों ने इंस्टाग्राम पर खूबसूरत फोटोज शेयर कीं, जो कुछ ही घंटों में वायरल हो गईं. फैंस बधाइयां दे रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं.

पति से कितनी छोटी हैं समांथा रुथ प्रभु

हालांकि सोशल मीडिया पर लोग उनकी उम्र के फर्क की भी बात कर रहे हैं. समांथा की उम्र अभी 38 साल है (जन्म: 28 अप्रैल 1987), जबकि राज की उम्र 50 साल बताई जा रही है (जन्म: 4 अगस्त 1975). इस तरह दोनों में करीब 12 साल का अंतर है. दोनों की पहली मुलाकात वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2' के सेट पर हुई थी. इसके बाद ‘सिटाडेल: हनी बनी' बनाते वक्त उनकी दोस्ती गहरी हुई और 2024 में दोनों को कई बार साथ देखा गया.

समांथा रुथ प्रभु की पहली शादी कब हुई

ये दोनों की दूसरी शादी है. समांथा पहले एक्टर नागा चैतन्य से शादीशुदा थीं और 2021 में तलाक हो गया था. वहीं राज की पहली पत्नी श्यामली डे थीं, जिनसे 2022 में उनका तलाक हुआ था. अब समांथा और राज ने नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है. फैंस उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों हमेशा खुश रहें. शादी की खूबसूरत तस्वीरें देखकर हर कोई यही कह रहा है – बधाई हो समांथा और राज! 

Samantha Ruth Prabhu, Raj Nidimoru, Raj Nidimoru Age Gap, Samantha Ruth Prabhu And Raj Nidimoru Marriage
