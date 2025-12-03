विज्ञापन

सिर्फ एक दिन के हनीमून पर गई हैं समांथा, जानें न्यूली वेड कपल ने चुना कौन सा ठिकाना

समांथा और राज की मुलाकात सबसे पहले वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2’ के सेट पर हुई थी. 1 दिसंबर को शादी की तस्वीरों के साथ इन्होंने अपने रिश्ते की खबर ऑफीशियल की.

Read Time: 2 mins
Share
सिर्फ एक दिन के हनीमून पर गई हैं समांथा, जानें न्यूली वेड कपल ने चुना कौन सा ठिकाना
समांथा और राज एक दिन के हनीमून पर!
Social Media
नई दिल्ली:

मशहूर एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर 2025 को फिल्म मेकर राज निदिमोरु से शादी रचा ली. दोनों ने कोयंबटूर स्थित ईशा योग केंद्र के लिंग भैरवी मंदिर में बेहद निजी समारोह में सात फेरे लिए. शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही फैंस हैरान रह गए, क्योंकि दोनों ने अपने रिश्ते को लंबे समय तक सीक्रेट रखा था. शादी के ठीक अगले दिन यानी 2 दिसंबर को न्यूली वेड कपल एक दिन के हनीमून के लिए गोवा रवाना हो गया. 

एक दिन के हनीमून पर क्यों गए समांथा और राज?

एयरपोर्ट पर समांथा बेहद खुश नजर आईं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खुशी कभी महसूस नहीं की. राज मुझे इस तरह पूरा करते हैं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती.” जब उनसे पूछा गया कि हनीमून सिर्फ एक दिन का ही क्यों, तो समांथा ने हंसते हुए जवाब दिया, “फिलहाल सिर्फ एक दिन ही निकाल पाई हूं, क्योंकि 4 दिसंबर से मेरे नई प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू हो रही है. बाद में हम लंबा हनीमून मनाएंगे.”

राज ने समांथा को शादी पर दिए दो खास तोहफे

सोर्स के मुताबिक, राज निदिमोरु ने शादी के मौके पर समांथा को दो शानदार तोहफे दिए. पहला तोहफा हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में स्थित एक आलीशान घर, जिसकी चाबियां उन्होंने समांथा को सौंप दीं. दूसरा तोहफा 1.5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम डायमंड रिंग है.

समांथा और राज की मुलाकात सबसे पहले वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2' के सेट पर हुई थी. इसके बाद दोनों ‘सिटाडेल: हनी बनी' में भी साथ काम कर चुके हैं. खबरें हैं कि जब सामंथा अपनी बीमारी मायोसाइटिस से जूझ रही थीं, तब राज ने उनका हर कदम पर साथ दिया, जिससे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं.

गौरतलब है कि यह दोनों के लिए दूसरी शादी है. समांथा का नागा चैतन्य से 2021 में तलाक हो गया था, जबकि राज निदिमोरु ने 2022 में अपनी पहली पत्नी श्यामाली डे से अलग हो गए थे. फिलहाल नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे इस जोड़े को फैंस और सेलेब्रिटीज की ओर से ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Samantha Raj Nidimoru Honeymoon, Samantha Raj Nidimoru In Goa, Samantha Raj Nidimoru Marriage, Samantha Raj Nidimoru Goa Honeymoon, Samantha Raj Nidimoru Wedding Date, Raj Nidimoru Gifts House To Samantha
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com