समांथा के नए ससुराल में वेलकम की फोटो हुई वायरल, लेकिन ननद ने कह दी ये बात

तलाक के चार साल बाद साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू संग दूसरी शादी कर ली है. 1 दिसंबर को दोनों ने परिवार के करीबी लोगों के सामने रिश्ते को नया नाम दिया. अब राज की बहन और समांथा की ननद शीतल निदिमोरू ने एक्ट्रेस का घर में स्वागत किया है और दोनों के अच्छे जीवन की कामना की है.

शीतल निदिमोरू ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शादी की अनसीन फोटो डाली हैं. फोटो में राज का पूरा परिवार दिख रहा है. शीतल ने लिखा, "चंद्रकुंड में शिव की पूजा करते हुए प्रदोष काल में भीगते हुए मैंने खुद को आंसुओं से भरे हृदय से शिवलिंग का आलिंगन करते हुए पाया. ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे. मुझे अंदर से बहुत शांति महसूस हो रही है, क्योंकि मेरा परिवार पूरा हो चुका है.

उन्होंने आगे लिखा, "एक परिवार के रूप में हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि राज और समांथा कैसे आगे बढ़ रहे हैं. किसी रिश्ते में शांति, गरिमा और ईमानदारी तभी आती है जब दो दिल इरादे से एक ही रास्ता चुनते हैं. आज एक परिवार के रूप में हम सभी उनके साथ खड़े हैं और वे भी पूरी खुशी के साथ. जब मैं तिल के तेल के दीये जलाती हूं तो मेरा दिल बस एक ही दुआ करता है कि हर किसी को ऐसा प्यार मिले जो इतना शांत, इतना स्थिर, और इतना सही लगे. अपनी ननद के पोस्ट पर समांथा ने भी रिएक्ट किया है और हार्ट इमोजी के साथ 'लव यू' लिखा है.

1 दिसंबर को कपल ने सोशल मीडिया पर शादी की फोटोज को पोस्ट कर इसे ऑफिशियल किया था. फोटो बहुत प्यारी थी, जिसमें लाल सुर्ख साड़ी में समांथा मिनिमल ज्वेलरी के साथ बहुत प्यारी लगी और राज भी ट्रेडिशनल अटायर में दिखे.

शादी बिना किसी तामझाम के तमिलनाडु में ईशा फाउंडेशन द्वारा स्थापित लिंगा भैरवी मंदिर में हुई. इस मंदिर का संचालन महिलाएं ही करती हैं और मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित मां की प्रतिमा की पूजा भी महिला पुजारी करती हैं. इस मंदिर को मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक माना जाता है.