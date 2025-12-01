Samantha Ruth Prabhu और Raj Nidimoru क्या आज बंधेंगे शादी के बंधन में? क्या है सच

Samantha And Raj Nidimoru To Tie The Knot: सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू इन दिनों अपने रिश्ते को लेकर खूब चर्चा में हैं. सामंथा रूथ प्रभु 'द फैमिली मैन' के डायरेक्टर राज निदिमोरू को डेट कर रही हैं. भले ही सामंथा रूथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरू ने अपने रिश्ते को अभी तक ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन एक्ट्रेस के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट से उनके रिश्ते की अफवाहें सच लगती हैं. हालिया अफवाहों के अनुसार सामंथा और राज निदिमोरू आज यानी सोमवार, 1 दिसंबर, 2025 को शादी कर रहे हैं.

क्या सामंथा और राज निदिमोरू 1 दिसंबर को शादी करेंगे?

अगर अफवाहों पर यकीन किया जाए, तो सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरू शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (खासकर रेडिट) पर अभी वायरल हो रही कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों आज यानी सोमवार 1 दिसंबर, 2025 को तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा योगा सेंटर में एक छोटी सी सेरेमनी में शादी कर रहे हैं. हालांकि, इन रिपोर्ट्स को अभी तक सामंथा या राज ने ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है.

सामंथा और राज निदिमोरू का रिश्ता

जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि सामंथा रूथ प्रभु पहली बार राज निदिमोरू से तब मिलीं, जब उन्होंने द फैमिली मैन को डायरेक्ट किया था. वह सीरीज के दूसरे सीजन में शामिल हुईं. जहां सामंथा तेलुगु एक्टर नागा चैतन्य से तलाक लेकर अलग हो गईं थीं तो वहीं राज की भी पहले शादी हो चुकी थी और उनका अपनी पहली पत्नी श्यामली डे से तलाक हो चुका है.