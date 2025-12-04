शादी के बाद पति राज निदिमोरू की 'प्रॉब्लम' बन गई हैं समांथा, पोस्ट में कही ये बात

समांथा रुथ प्रभु ने सबको हैरान कर दिया, जब उन्होंने फिल्ममेकर राज निदिमोरू के साथ शादी की. इस शादी के बारे में लोगों को पहले से खबर नहीं था. इस खास दिन की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं समांथा ने एक मज़ेदार कमेंट के साथ रिएक्शन दिया, जिससे फैंस को उनके रिश्ते की एक झलक मिली.बुधवार को समांथा की दोस्त मेघना विनोद ने इंस्टाग्राम पर शादी के सेलिब्रेशन के कुछ कैंडिड मोमेंट्स शेयर किए, जिसमें दुल्हन के राज को अपनी मेहंदी दिखाने से लेकर, सेरेमनी की कुछ छोटी-छोटी झलकियां तक ​​सब कुछ कैप्चर किया गया.

उन्होंने तस्वीरें पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, “मैंने जो देखा वह एक ऐसा प्यार है, जो ऊपर उठाता है, फिर भी स्थिर करता है. सुनता है, फिर भी मजबूत करता है. शांत करता है, फिर भी आज़ाद करता है. शादी से मैंने आपमें एक नई तरह की खुशी देखी है. मैं आपके लिए बेहद खुश हूं. मुझे यह भी कहना है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं..मुझे राज के रूप में ज़िंदगी भर के लिए एक भाई मिला. आप दोनों से बहुत प्यार करती हूं. आपके लिए ज़िंदगी भर खुशियों की दुआ करती हूं.” बाद में सामंथा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर तस्वीरें फिर से पोस्ट कीं और एक प्यारा सा नोट लिखा. जिसने तुरंत ध्यान खींचा, यह शायद पहली बार था जब उन्होंने राज के साथ अपने रिश्ते के बारे में सबके सामने बात की.



समांथा ने जयमाला सेरेमनी से ठीक पहले की एक कैंडिड तस्वीर को रीपोस्ट किया, जिसमें वह राज को माला पकड़े हुए देखकर मुस्कुरा रही हैं और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक मज़ेदार कैप्शन भी लिखा. उन्होंने पर्पल डेविल इमोजी के साथ लिखा, "वह पल जब आपको एहसास होता है कि अब आप उसकी प्रॉब्लम हैं." दूसरी तस्वीरों में समांथा एक वाइब्रेंट पीले सूट में हरे दुपट्टे के साथ अपनी मेहंदी दिखाते हुए मुस्कुरा रही हैं. एक प्यारे पल में वह हंसती हुई दिखाई देती हैं, जबकि राज उनके बगल में बैठे हैं और उनकी खुशी को कैप्चर करने के लिए फोटो ले रहे हैं.

समांथा ने राज से शादी की

सामंथा ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर के ईशा फाउंडेशन में फिल्ममेकर राज निदिमोरू से शादी की. कपल ने लिंग भैरव विवाह चुना. समांथा ने अर्पिता मेहता की लाल साड़ी पहनीं. यह प्योर कटान सैटिन सिल्क में हाथ से बुनी हुई बनारसी साड़ी थी. वहीं, राज ने डिज़ाइनर तरुण तहिलियानी का आइवरी कुर्ता सेट के साथ टेक्सचर्ड गोल्ड जैकेट पहना था.