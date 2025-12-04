Samantha से राज की शादी के बीच एक्स हसबैंड Naga Chaitanya ने मनाया शादी की पहली सालगिरह, पत्नी शोभिता के लिए कहा- उसका ख्याल...

विज्ञापन

एक्टर नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला को की शादी को एक साल हो गया.  हैदराबाद के अन्नापुर्णा स्टूडियो में दोनों ने पारंपरिक तेलुगु सेरेमनी में शादी की थी.  अपनी पहली एनिवर्सरी पर शोभिता ने एक कविता के साथ वेडिंग वीडियो शेयर किया.

नागा चैतन्य ने मनाया शादी की पहली सालगिरह
नई दिल्ली:

एक्टर नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला को की शादी को एक साल हो गया.  हैदराबाद के अन्नापुर्णा स्टूडियो में दोनों ने पारंपरिक तेलुगु सेरेमनी में शादी की थी.  अपनी पहली एनिवर्सरी पर शोभिता ने एक कविता के साथ वेडिंग वीडियो शेयर किया. शोभिता ने अपने इंस्टाग्राम पर नागा चैतन्य के साथ अपनी शादी का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, “हवा हमेशा घर की ओर बहती है. उस आदमी के साथ, सूरज के चारों ओर एक ट्रिपी ट्रिप जिसे मैं पति कहती हूं, मुझे नया महसूस हो रहा है. मिसेज़ के बनने के एक साल.” वीडियो में उनकी हल्दी सेरेमनी से लेकर चैतन्य के ताली बांधने तक, शोभिता के शरमाने तक, शादी की खूबसूरत पलों की झलकियां दिखाई गई हैं.

 वीडियो में शोभिता अपने पति के बारे में बात करती हैं और कहती हैं, “मुझे नहीं पता कि मैं मानती हूं कि कोई इंसान अधूरा होता है और कोई और आकर उस कमी को पूरा कर देता है. मुझे लगता है कि हम अपने आप में पूरे हैं. और फिर भी उनकी गैरमौजूदगी में मैं पूरी नहीं हो पाऊंगी.” चैतन्य भी शोभिता के बारे में बात करते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, “जब मैं उठता हूं और जब सोता हूं तो उसका ख्याल आता है…उसका ख्याल. यह जानना कि वह मेरी ज़िंदगी में है, बहुत सुकून देने वाला एहसास है और इससे मुझे लगता है कि मैं उसके साथ कुछ भी जीत सकता हूं.” उन्होंने वीडियो के नीचे यह भी कमेंट किया, “तुम्हारे सफ़र का हिस्सा बनकर खुशकिस्मत हूं मेरा प्यार... इसके साथ उन्होंने रेल दिल वाला इमोजी शेयर कर के लिखा, हैप्पी एनिवर्सरी.”

बता दें कि नागा चैतन्य और शोभिता ने 4 दिसंबर 2024 को शादी करने से पहले दो साल तक डेट किया. उन्होंने एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन शादी की, जिसमें उनके दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए. चैतन्य की पहले समांथा रुथ प्रभु से शादी हुई थी. उन्होंने 2017 में शादी की और 2022 में तलाक ले लिया. समांथा ने 1 दिसंबर 2025 को ईशा फाउंडेशन में एक योगिक सेरेमनी में फिल्ममेकर राज निदिमोरू से शादी की.

