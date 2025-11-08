सामंथा रुथ ने राज निदिमोरु के साथ अपने रिश्ते को किया ऑफिशियल, हग करते हुए फोटो की फोटो, लिखा, मैंने सबसे साहसिक कदम...

विज्ञापन

सामंथा रुथ प्रभु की हालिया सेलिब्रेशन तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं. निर्देशक राज निदिमोरु के साथ एक तस्वीर ने फैंस को चर्चा में ला दिया है.

सामंथा रुथ ने राज निदिमोरु के साथ अपने रिश्ते को किया ऑफिशियल
नई दिल्ली:

सामंथा रुथ प्रभु और फिल्म निर्माता राज निदिमोरु के बारे में लंबे समय से डेट करने की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं किया है. हालांकि अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में ऐसा लगता है कि एक्ट्रेस ने निर्देशक के साथ अपने रिश्ते का खुलासा कर दिया है. दोनों फोटो में एक दूसरे को गले लगाते दिख रहे हैं. अपने परफ्यूम ब्रांड सीक्रेट अल्केमिस्ट के लॉन्च में सामंथा राज के पास खड़ी होकर एक साथ तस्वीर खिंचवाती हुई दिखाई दे रही थीं. सामंथा ने राज को हग किया है, जबकि राज ने भी उन्हें कमर से पकड़ा है. एक अन्य तस्वीर में वह कार्यक्रम में उपस्थित अन्य लोगों के साथ दिखाई दे रही थीं, जबकि राज उनके पीछे खड़े थे. एक तस्वीर में तमन्ना भाटिया भी दिखाई दे रही थीं.

सामंथा ने कैप्शन में लिखा, "दोस्तों और परिवार से घिरा हुआ. पिछले डेढ़ साल में मैंने अपने करियर में कुछ सबसे साहसिक कदम उठाए हैं. जोखिम उठाते हुए, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए, और आगे बढ़ते हुए सीखते हुए. आज, मैं छोटी-छोटी जीत का जश्न मना रही हूं." उन्होंने आगे कहा, "मैं उन सबसे प्रतिभाशाली, मेहनती और सबसे प्रामाणिक लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत आभारी हूं. जिनसे मैं मिली हूं. पूरे विश्वास के साथ, मुझे पता है कि यह तो बस शुरुआत है. @secret.alchemist."

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरु की डेटिंग की अफवाहें

सामंथा और राज ने द फैमिली मैन 2 और सिटाडेल: हनी बनी में साथ काम किया था. उनके डेटिंग की अफवाहों ने तब ज़ोर पकड़ा जब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर राज के साथ अक्सर तस्वीरें शेयर कीं, जिससे उनके रिश्ते की अटकलें तेज़ हो गईं. हालांकि उन्होंने अभी तक कुछ भी पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्हें अक्सर साथ में छुट्टियां मनाते देखा जाता है, जिससे अटकलों को और बल मिलता है. सामंथा अब राज और डीके के साथ रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम पर काम कर रही हैं. इस शो में आदित्य रॉय कपूर, अली फज़ल, वामिका गब्बी और जयदीप अहलावत भी हैं. इस सीरीज़ के 2026 में प्रीमियर होने की उम्मीद है.

