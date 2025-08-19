सलमान खान का वर्किंग स्टाइल सुनकर पीट लेंगे सिर, सिकंदर के डायरेक्टर बोले- वो रात 8 बजे सेट पर आते...

सलमान खान की फिल्म सिकंदर फ्लॉप हो चुकी है. साउथ के ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर एआर मुरुगादोस ने इसे डायरेक्ट किया था, लेकिन वह भी इस कमजोर फिल्म के साथ कोई करिश्मा नहीं कर सके. मुरुगादोस इस फिल्म में सलमान खान से ना तो सही से एक्टिंग करवा सके और ना ही एक्शन ही. हालांकि सिकंदर को लेकर मुरुगादोस लगातार बातें जरूर करते रहते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में मुरुगादोस ने बताया कि सलमान खान का अनोखा वर्किंग स्टाइल था. उनकी देर रात सेट पर आने की आदत के कारण शूटिंग का शेड्यूल काफी मुश्किल हो जाता था.

वलईपेचू वॉयस पॉडकास्ट में मुरुगादोस ने बताया, 'सलमान खान के साथ शूटिंग करना आसान नहीं है. वह आम तौर पर रात 8 बजे के बाद ही सेट पर आते हैं, जिसके कारण हमें ज्यादातर शूटिंग रात में करनी पड़ती है. यह एक चुनौती है, लेकिन सलमान की ऊर्जा और समर्पण देखकर यह सब इसके लायक लगता है. वह सेट पर आते ही पूरी तरह से अपने किरदार में ढल जाते हैं, और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की है.'

सिकंदर के डायरेक्टर मुरुगादोस ने यह भी बताया कि सलमान खान का वर्किंग स्टाइल उनके लिए नया नहीं है, क्योंकि वह पहले भी कई बड़े सितारों के साथ काम कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि वह अपने काम को लेकर बहुत गंभीर हैं. वह देर से आ सकते हैं, लेकिन जब वह सेट पर होते हैं, तो पूरी टीम को प्रेरित करते हैं. उनके साथ काम करना एक अनुभव है, जो आपको बहुत कुछ सिखाता है.'

सिकंदर की शूटिंग मुंबई और हैदराबाद के विभिन्न लोकेशन्स पर हुई. मुरुगादोस ने बताया कि अगर किसी सीन में चार बच्चे होते, तो हमें उनके साथ रात के दो बजे शूटिंग करनी पड़ती, चाहे वो स्कूल से लौटते हुए ही क्यों न हो! उस समय तक वे थक जाते और अक्सर सो जाते थे. सलमान खान की सिकंदर ईद के मौके पर रिलीज हुई थी, लेकिन 200 करोड़ के बजट वाली ये फिल्म दुनियाभर में सिर्फ 182 करोड़ रुपये ही कमा सकी और भाईजान के फैन्स को बुरी तरह निराश किया.

