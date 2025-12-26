विज्ञापन

बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान 60 साल के हो चुके हैं. तीन दशकों से ज्यादा के करियर में उन्होंने अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. पर्दे पर उनकी एक्टिंग को हमेशा से खूब पसंद किया जाता रहा है.

60 साल के हुए सलमान खान, जानें क्या है भाईजान के सामने 5 बड़ी चुनौतियां
सलमान खान के सामने ये पांच बड़ी चुनौतियां
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान 60 साल के हो चुके हैं. तीन दशकों से ज्यादा के करियर में उन्होंने अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. पर्दे पर उनकी एक्टिंग को हमेशा से खूब पसंद किया जाता रहा है. यही वजह है कि हर उम्र का शख्स सलमान खान का फैन है. लेकिन अब 60वें साल में कदम रखने वाले भाईजान के सामने कई चुनौतियां हैं. इनमें से कुछ चुनौतियां को काफी समय से सलमान खान की जिंदगी और से जुड़ी हुई हैं. आई नजर डालते हैं सलमान खान का चुनौतियों पर;-

1. महामारी के बाद लगातार कमजोर प्रदर्शन
कोरोना के बाद दर्शक थिएटर में चुनकर फिल्में देख रहे हैं. सलमान की हाल की फिल्में जैसे 'सिकंदर' फ्लॉप हो गईं. ये साल की सबसे बड़ी असफलताओं में शामिल रही, जहां बजट के मुकाबले कमाई बहुत कम हुई. पहले जहां उनकी फिल्में ईद पर धमाल मचाती थीं, अब वो जादू कम होता दिख रहा है. कोरोना महामारी के बाद से सलमान खान की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, जो उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौती है.

2. दर्शकों की बदलती पसंद
अब ऑडियंस सिर्फ स्टार के नाम पर नहीं चलती. अच्छी कहानी और कंटेंट चाहिए. सलमान की मसाला फिल्में पुरानी लगने लगी हैं. लोग कंटेंट वाली फिल्में पसंद कर रहे हैं, जैसे छावा या धुरंधर जैसी. स्टार पावर अकेले काफी नहीं.

3. उम्र का असर और हीरो की नई इमेज
60 की उम्र में रोमांटिक या युवा हीरो वाला रोल मुश्किल लगता है. ट्रेड एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब मैच्योर रोल्स की जरूरत है. सलमान की फिटनेस कमाल है, लेकिन दर्शक नई जेनरेशन के हीरो देखना चाहते हैं.

4. महंगे बजट का जोखिम
सलमान की फिल्में अब 200-300 करोड़ में बनती हैं. फ्लॉप होने पर नुकसान बड़ा होता है. 'सिकंदर' जैसी फिल्में रिकवरी नहीं कर पाईं. प्रोड्यूसर्स अब सोच-समझकर निवेश करेंगे.

5. नए सितारों और पैन-इंडिया ट्रेंड से मुकाबला
युवा स्टार्स जैसे रणवीर सिंह, विक्की कौशल और साउथ के हीरो पैन-इंडिया हिट दे रहे हैं. प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है. सलमान को नई स्क्रिप्ट्स और रोल्स चुनने होंगे.

