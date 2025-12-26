Salman Khan Net Worth: सलमान खान सिर्फ फिल्मों से नहीं, बिजनेस से भी छापते हैं नोट, जानें भाईजान की कमाई का पूरा फॉर्मूला

भाईजान सलमान खान की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. उनकी फिल्मों के लोग दीवाने हैं. जैसे ही उनकी किसी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो फैंस खुश हो जाते हैं. सलमान खान फिल्मों से मोटा पैसा कमाते हैं. वो एक फिल्म के लिए करोड़ों में फीस लेते हैं. मगर क्या आपको पता है सलमान सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि और भी कई चीजों से कमाई करते हैं. उनकी नेटवर्थ में आधे से ज्यादा पैसा उनके बिजनेस से कमाया हुआ है. जी हां, एक्टिंग के अलावा सलमान खान के कई बिजनेस भी चलते हैं. आइए आपको सलमान के इन बिजनेस वेंचर के बारे में बताते हैं जिनका उनकी नेटवर्थ में बहुत बड़ा हाथ है.

बीइंग ह्यूमन

सलमान खान ने 2007 में अपना एक फाउंडेशन बीइंग ह्यूमन खोला था. जिसमें वो हार्ट सर्जरी, क्रेनियाफैसियल ट्रीटमेंट, आई कैंप्स और कैंसर पेशेंट्स की मदद करते हैं. इस ब्रांड की कई चीजें आती हैं. इसकी सेल से ही फाउंडेशन नेक काम की फंडिंग करती है. बीइंग ह्यूमन के कपड़े आते हैं. ऑनलाइन स्टोर से लेकर ऑफलाइन आउटलेट तक सब जगह ये मौजूद है.

एसके-27 जिम

सलमान खान को फिटनेस का बहुत शौक है. उन्होंने भारत में जिम की एक चेन SK-27 लॉन्च की थी. इसके तुरंत बाद ही उन्होंने फिटनेस इक्विपमेंट भी लॉन्च किए थे. इससे वो मोटी कमाई करते हैं साथ ही लोगों को फिटनेस का बढ़ावा देते हैं.

सलमान खान प्रोडक्शन

सलमान खान फिल्मों में काम करने के साथ प्रोड्यूस भी करते हैं. उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस 2011 में खोला था. इस बैनर के तले वो चिल्लर पार्टी से लेकर बजरंगी भाईजान तक कई फिल्में बन चुकी हैं.

ग्रूमिंग प्रोडक्ट

सलमान खान का अपना ग्रूमिंग और पर्सनल केयर ब्रांड भी है. उन्होंने ब्रांड FRSH को कोरोना के दौरान लॉन्च किया था. जिसमें सेनिटाइजर से लेकर परफ्यूम तक कई चीजें मिलती हैं. इसके अलावा सलमान खान कई ब्रांड को एंडोर्स भी करते हैं जिसके लिए वो मोटी फीस लेते हैं.