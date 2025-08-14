ईद ही नहीं सलमान खान के लिए ब्लॉकबस्टर बना 15 अगस्त, बॉक्स ऑफिस पर की ताबड़तोड़ कमाई

15 अगस्त सिर्फ आजादी का जश्न नहीं बल्कि सिनेमा के पर्दे पर भी जोश और जज्बे का दिन बन चुका है. इस मौके पर कई सालों में ऐसी फिल्में रिलीज हुईं जिन्होंने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई. 'शोले' से लेकर 'तेरे नाम', 'सत्यमेव जयते', 'सिंघम रिटर्न्स', और 'मिशन मंगल', ये फिल्में किसी ना किसी रूप में संघर्ष, उम्मीद, और भारतीय भावना की झलक दिखाती हैं. 15 अगस्त पर इन फिल्मों का रिलीज होना दर्शकों से एक गहरा जुड़ाव का जरिया बन गया. वहीं ईद पर फैंस को ईदी देने वाले सलमान खान की इनमें दो फिल्में हैं, जिसने ताबड़तोड़ कमाई अपने नाम की थी और सलमान खान का एक नया आयाम हासिल की थी.

शोले: 15 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई 'शोले' न सिर्फ एक मसाला एंटरटेनर थी, बल्कि साहस, दोस्ती और न्याय की मिसाल भी थी. जय-वीरू की जोड़ी और गब्बर का आतंक, बुराई के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संदेश. यह फिल्म 3 करोड़ के बजट में बनी, लेकिन सैकनिलक के अनुसार, फिल्म ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था.

तेरे नाम: सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 15 अगस्त 2003 को रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर भावनात्मक तूफान लेकर आई. राधे के जुनूनी प्यार ने दर्शकों, खासकर युवाओं के दिलों को गहराई से छुआ. फिल्म ने 19.59 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस फिल्म में सलमान खान के रोल को खूब पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी.

एक था टाइगर: यह फिल्म एक रॉ एजेंट की कहानी थी, जिसके लिए देश से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं था. 'एक था टाइगर' 15 अगस्त 2012 को रिलीज हुई. फिल्म ने संदेश दिया कि देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि जासूसी और त्याग में भी जिंदा रहती है. भारत-पाक रिश्तों की संवेदनशीलता को दिखाते हुए ये फिल्म शांति और राष्ट्र प्रेम का मैसेज भी देती है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 198.78 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 320 करोड़ का था. सलमान खान का एक्शन अवतार फिल्म में देखने को मिला था.

सत्यमेव जयते: इस फिल्म में जॉन अब्राहम भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते नजर आए. 15 अगस्त 2018 को ये फिल्म रिलीज हुई. यह फिल्म करीब 45 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई, लेकिन इसका भारत में नेट कलेक्शन 90.39 करोड़ रुपये रहा था. वर्ल्डवाइड मूवी कलेक्शन 121 करोड़ रुपये था.

सिंघम रिटर्न्स: रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन ने ईमानदार पुलिस अफसर सिंघम का किरदार निभाया, जो सिस्टम के भीतर रहकर भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करता है. यह फिल्म 15 अगस्त 2014 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का भारत में कलेक्शन 200 करोड़ रुपए था और दुनिया भर में इसने 216 करोड़ की कमाई की थी.

मिशन मंगल: भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और महिलाओं के नेतृत्व को सलाम करती ये फिल्म 15 अगस्त 2019 को रिलीज हुई थी. यह भारत के मंगलयान मिशन की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसे इसरो ने 2013 में लॉन्च किया था। इसने दुनिया भर में 290 करोड़ की कमाई की थी.