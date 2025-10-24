विज्ञापन

सलमान खान ने इस एक्ट्रेस को सिखाया था मरना, पैकअप के बाद आए वापस, बोले- मैं जैसे जैसे करता हूं...

एक्ट्रेस दिव्या दत्ता एक बार कपिल शर्मा शो में गई थीं. जहां पर उन्होंने बताया था कि सलमान खान पर उन्हें बहुत क्रश था और उन्होंने ही उन्हें फिल्मों में मरना सिखाया था.

इस एक्ट्रेस को सलमान खान ने सिखाया था मरना
नई दिल्ली:

दिव्या दत्ता बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाई है. उन्होंने कई बड़े सितारों के साथ काम किया है. दिव्या दत्ता सलमान खान के साथ भी काम कर चुकी हैं. उनको करियर के शुरुआत में सलमान खान ने एक सीन में मदद की थी. दिव्या दत्ता एक बार कपिल शर्मा के शो में गई थीं. जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे मरने की एक्टिंग उन्हें सलमान खान ने सिखाई थी. जिसके बारे में सुनकर वहां बैठा हर शख्स हंसने लग गया.

दिव्या दत्ता को सलमान ने सिखाई थी मरने की एक्टिंग

दिव्या दत्ता एक बार कपिल शर्मा के शो में गई थीं. जहां पर उन्होंने सलमान खान से जुड़ा किस्सा शेयर किया था. दिव्या ने कहा- शुरुआत में मुझे मरना नहीं आता था तो मुझे सलमान ने सिखाया था. उस फिल्म में मुझे मरना था, जो मुझे नहीं आता था. मुझे सांस रोकना नहीं आता था. मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूं. तो मैं फट से उठ जाती थी. तो सलमान का शूट कंप्लीट हो गया था. एक शख्स ने उन्हें जाकर कहा कि वो नई लड़की आई है उसे मरना नहीं आ रहा है. सलमान का पैकअप हो गया था फिर वो वापस आए. उन्होंने कहा मैं जैसे-जैसे करता हूं तुम वैसे-वैसे करना. एक तो सलमान थे ऊपर से मुझे उनपर बहुत बड़ा क्रश था. वो सामने बैठे हैं और मरकर दिखा रहे हैं तो मैं कैसे नहीं मरूंगी. तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और सलमान सबसे बेहतरीन को-एक्टर्स में से सलमान रहे हैं.

फैंस ने किए कमेंट

दिव्या दत्ता और कपिल शर्मा के इस वीडियो पर फैंस कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- मैम आप पर मेरा बहुत बड़ा क्रश है. दूसरे ने लिखा- सलमान खान बेस्ट को-एक्टर हैं.

