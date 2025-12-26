Dhurandhar Box Office Collection Day 22: कम नहीं हो रहा रणवीर सिंह का भौकाल, 22वें दिन कर डाला ये कारनामा

Dhurandhar Box Office Collection Day 22: आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. रणवीर सिंह की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म ने 22 दिनों में भारत में 643 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. ये आंकड़े इसे 2025 की सबसे ज्यादा कमाने वाली बॉलीवुड फिल्म बना देते हैं. फिल्म की कहानी एक लंबी इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर आधारित है, जिसमें रणवीर के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और डेनिश पंडोर जैसे कलाकार हैं. रिलीज के बाद से दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे तीसरे हफ्ते में भी कमाई मजबूत बनी हुई है.
धुरंधर की 22वें दिन की कमाई
शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, 22वें दिन (तीसरा शुक्रवार) फिल्म ने करीब 9.4 करोड़ रुपये जोड़े. कुल भारत नेट कलेक्शन अब 643.24 करोड़ हो गया है. वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा 1006 करोड़ के पार पहुंच चुका है. फिल्म ने तीन हफ्तों में ही 1000 करोड़ क्लब जॉइन कर लिया, जो रणवीर की करियर की पहली ऐसी उपलब्धि है. 'धुरंधर' ने रणबीर कपूर की 'एनिमल' और 'स्त्री 2' को पीछे छोड़ दिया. ये एडल्ट रेटेड भारतीय फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाने वाली बन गई. साथ ही, छावा और कांतारा चैप्टर 1 जैसी हिट्स को भी पछाड़कर साल की टॉप फिल्म बनी. दर्शक इसे रियलिस्टिक थीम्स और हाई-स्टेक्स एक्शन के लिए पसंद कर रहे हैं.
धुरंधर की कमाई की वजह
तीन मुख्य वजहें सफलता की:
1. मजबूत वर्ड ऑफ माउथ: रिलीज के बाद ऑडियंस खुद प्रमोट कर रही है.
2. हॉलिडे बूस्ट: क्रिसमस पीरियड में ऑक्यूपेंसी बढ़ी.
3. स्टार कास्ट का जलवा: रणवीर की इंटेंस परफॉर्मेंस और सपोर्टिंग एक्टर्स की तारीफ हो रही.
फिल्म दो पार्ट्स की सीरीज की पहली कड़ी है, सीक्वल 19 मार्च 2026 को आएगा. पाकिस्तान में भी इसकी चर्चा है, जहां कुछ सीनों पर बहस छिड़ी.
