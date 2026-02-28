'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मैं हूं' में सलमान खान ने चलाई है अपनी खुद की 1941 की विंटेज जीप, क्या आपने देखी ?

सलमान खान की आने वाली फिल्म, 'बैटल ऑफ गलवान', यकीनन सबसे ज्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. फिल्म का रोमांटिक गाना "मैं हूं वैलेंटाइन डे पर रिलीज़ हुआ था. इसने दर्शकों के दिलों में पहले ही अपनी जगह बना ली है. यह गाना न सिर्फ चार्टबस्टर है, बल्कि तेजी से एक लव एंथम बन रहा है. वहीं वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सराहना मिल रही है. विजुअल्स में सलमान का एक नरम और रोमांटिक अंदाज़ दिख रहा है. अपने परिवार के साथ बीच पर दिल को छू लेने वाले पलों से लेकर, घोड़ों और खूबसूरत नजारों के साथ शांत शॉट्स तक, यह गाना गर्माहट के साथ रोमांस को खूबसूरती से दिखाता है. हालांकि, एक खास बात ने सबका ध्यान खींचा है, वह है पुरानी जीप, जिसे सलमान खान वीडियो में चला रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इतनी खास क्यों है?

गाने में दिख रही 1941 की फोर्ड विलीज़ मिलिट्री जीप सलमान खान के पर्सनल कलेक्शन की है. ऑटोमोबाइल और दुर्लभ गाड़ियों के अपने पैशन के लिए मशहूर, एक्टर ने गाने में अपनी पसंदीदा गाड़ी का इस्तेमाल किया है. जो इस सीन को एक असली और गहरा पर्सनल टच देता है.

ऐसे समय में जब बड़ी बजट की फिल्में आमतौर पर प्रोडक्शन द्वारा अरेंज की गई गाड़ियों और भव्य सेट-अप पर निर्भर करती हैं. सलमान का अपनी विंटेज जीप को फीचर करना इस पल को और भी खास बना देता है. यह छोटा लेकिन बहुत मायने रखने वाला चुनाव "मैं हूं" को सिर्फ एक और रोमांटिक गाना होने के बजाय बहुत ज्यादा पर्सनल बना देता है.

​'बैटल ऑफ गलवान' को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान प्रोड्यूस कर रही हैं और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं.

