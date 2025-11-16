चश्मे की दुकान से लेकर नाई की दुकान पर लगे हैं सलमान खान के पोस्टर, भाईजान भी देख हुए हैरान, बोले- इन्हीं से

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपनी फिल्मों के लिए हर जगह छाए रहते हैं. उनकी फिल्में तो चलकर हटकर जाती हैं मगर उनके कुछ ऐसे किरदार हैं जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गए हैं. इसमें सलमान का तेरे नाम राधे किरदार से लेकर दबंग के चुलबुल पांडे तक कई किरदार हैं. उनके इन किरदारों के पोस्टर्स का इस्तेमाल कई अजीब जगह होता है. इनके इस्तेमाल के भी सलमान को पैसे मिलते हैं. उन्होंने खुद इस बात का कपिल शर्मा के शो में खुलासा किया था. कपिल के शो का इस बारे में वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें खुद सलमान कह रहे हैं कि इससे ही उनका घर चल रहा है.

सलमान का वीडियो हुआ वायरल

कुछ समय पहले सलमान खान कपिल शर्मा के शो में गए थे. जहां पर उन्होंने कपिल की टीम के साथ खूब मस्ती की थी. कपिल ने सलमान से कहा कि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं. जिसके बाद वो रोड साइड पर अजीब-अजीब चीजों पर लगे सलमान के पोस्टर दिखाते हैं. वैद्य दवाखाना, चश्मे की दुकान, गन्ने के जूस की रेडी, सैलून के बाहर सलमान की फोटोज लगी हुई हैं. ये देखने के बाद सलमान हंसने लगते हैं और कहते हैं- इसकी रॉयल्टी मिलती है मुझे, हां दबाकर मिलती है. आजकल इसी पर तो चल रहा हूं मैं.

करीना के बाथरूम में था पोस्टर

कपिल उसके बाद सलमान से कहते हैं कि आपने अपना पोस्टर कभी किसी अजीब सी जगह पर देखा है? इसके जवाब में सलमान कहते हैं कि काफी टाइम पहले की बात है ये कि देखा है या सुना है.करीना कपूर के बाथरूम में. सलमान कहते हैं जब करीना 7-8 साल की थी. तब की ये बात है. जब वो 14-15 साल की हो गई ती मेरी जगह राहुल रॉय की तस्वीर वहां आ गई थी. जिसके बाद वो हंसने लगते हैं.