सलमान खान की एक फिल्म ने इस बच्चे को बना दिया था बेहद अमीर, 7 साल की उम्र में भरता था टैक्स, अब 15 साल से फिल्मों से दूर

सिंगर और होस्ट आदित्य नारायण बचपन से ही शोबिज़ का हिस्सा रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपने शुरुआती दिनों की कमाई और अनुभवों को लेकर कई दिलचस्प किस्से शेयर किए. आदित्य नारायण आज भले ही एक अच्छे सिंगर और प्रेजेंटर के तौर पर पहचान बना चुके हों. लेकिन वो एक्टर भी बहुत उम्दा है. ये कम ही लोग जानते होंगे कि वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सलमान खान जैसे स्टार के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं. तब उन्हें फीस के तौर पर बड़ी रकम भी मिली थी. सात साल की उम्र से ही वो टैक्स भी जमा करने लगे थे.

इस फिल्म से की जबरदस्त कमाई

आदित्य नारायण ने एक इंटरव्यू में बताया कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी सबसे बड़ी कमाई फिल्म जब प्यार किसी से होता है से हुई थी. जिसमें उन्होंने सलमान खान के बेटे का किरदार निभाया था. इस फिल्म के लिए उन्हें टिप्स कंपनी से पूरे 3.5 लाख रु. मिले थे. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उस वक्त यह रकम उनके लिए बहुत बड़ी थी.

7 साल की उम्र में भरा पहला टैक्स

आदित्य ने खुलासा किया कि उन्होंने बचपन में ही टैक्स देना शुरू कर दिया था. उन्होंने कहा- ‘मैंने सात साल की उम्र में पहला टैक्स भरा. मुझे याद भी नहीं कि तब पैन कार्ड था या नहीं, लेकिन टैक्स जरूर दिया था.'

टीवी से मिला बड़ा ब्रेक

आदित्य ने बताया कि उनका असली ब्रेक बतौर होस्ट सा रे गा मा पा चैलेंज 2007 से मिला. इस शो के लिए उन्हें तीन राउंड ऑडिशन भी देने पड़े. आखिरकार उन्हें 7,500 रु प्रति एपिसोड की फीस ऑफर हुई. चूंकि एक दिन में दो एपिसोड शूट होते थे, तो वो 15,000 आसानी से कमा लेते थे आदित्य ने कहा कि वो उस समय पापा के साथ रह रहे थे. ऐसे में उन्हें 75 हजार रु उड़ाने की आदत पड़ गई. उन्होंने आगे बताया कि पहले सीजन में लगभग 52 एपिसोड करके उन्होंने करीब 8 लाख रु. कमाए. दूसरे सीजन में उनकी फीस बढ़कर 25,000 रु. प्रति एपिसोड हो गई. इसके बाद उन्हें सेविंग और टैक्स का मतलब समझ में आया.