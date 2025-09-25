Bigg Boss 19: इतने पढ़े लिखे हैं बिग बॉस 19 के मेल कंटेस्टेंट्स, एक के पास हैं दो-दो डिग्रियां

बिग बॉस 19 इस बार भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. सलमान खान के होस्ट किए इस शो को शुरू हुए एक महीना हो चुका है और जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, शो और दिलचस्प बनता जा रहा है. अभी तक नगमा और नतालिया घर से बाहर हो चुकी हैं, जबकि नेहल को कुछ समय के लिए सीक्रेट रूम में भेजा गया था. दिलचस्प बात ये है कि अब तक किसी भी मेल कंटेस्टेंट की विदाई नहीं हुई है. आइए जानते हैं घर में मौजूद मेल कंटेस्टेंट्स की पढ़ाई-लिखाई के बारे में.

1. अभिषेक बजाज

दिल्ली में स्कूलिंग करने के बाद अभिषेक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. कॉलेज के दिनों से ही वो स्टेज प्ले और मॉडलिंग शो में हिस्सा लेने लगे थे. जिसने उन्हें एक्टिंग की ओर खींचा और वो इस दुनिया में आ गए.

2. अमाल मलिक

मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अमाल मलिक ने बी.कॉम की डिग्री ली है. इसके साथ ही उन्होंने वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली है.

3. अवेज दरबार

अवेज ने मुंबई के LTM कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और स्कूलिंग बांद्रा के सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल से की. वो श्यामक डावर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग ले चुके हैं.

4. बसीर अली

हैदराबाद के सेंट मैरीज कॉलेज से बीबीए (बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) किया है. उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई आइवी लीग अकादमी से की.

5. गौरव खन्ना

गौरव के पास बी.कॉम और एमबीए दोनों की डिग्रियां हैं.

6. मृदुल तिवारी

मृदुल ने मेरठ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया है.

7. प्रणीत मोरे

प्रणीत के पास मार्केटिंग में एमबीए है. उन्होंने के.जे. सोमैया कॉलेज, मुंबई से बीएमएस भी किया है.

8. शहबाज बादशाह

शहबाज ने अमृतसर के दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की और फिर खालसा कॉलेज से आगे की शिक्षा हासिल की.

9. ज़ीशान कादरी

जीशान ने धनबाद में स्कूली पढ़ाई की. इसके बाद मेरठ से बी.ए. और बीबीए दोनों किए और फिर फिल्मों में करियर बनाने मुंबई आ गए.

बिग बॉस 19 के ये कंटेस्टेंट्स न सिर्फ एंटरटेन कर रहे हैं. बल्कि अपनी पढ़ाई-लिखाई से ये भी साबित कर रहे हैं कि आर्ट और एजुकेशन दोनों साथ-साथ चल सकती हैं.