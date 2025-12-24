विज्ञापन

‘धुरंधर’ की धमाकेदार सफलता के बाद फिल्म जगत में अक्षय खन्ना की धुआंधार मांग, पहले साइन की गई फिल्में छोड़ने की चर्चा

फिल्म ‘धुरंधर’ की जबरदस्त कामयाबी के बाद इंडस्ट्री में एक बार फिर अक्षय खन्ना का सिक्का चल पड़ा है. फिल्म की रिलीज के बाद जिस तरह से उनके अभिनय की तारीफ हो रही है, उसने न सिर्फ दर्शकों बल्कि फिल्ममेकर्स का भी ध्यान खींचा है.

फिल्म ‘धुरंधर' की जबरदस्त कामयाबी के बाद इंडस्ट्री में एक बार फिर अक्षय खन्ना का सिक्का चल पड़ा है. फिल्म की रिलीज के बाद जिस तरह से उनके अभिनय की तारीफ हो रही है, उसने न सिर्फ दर्शकों बल्कि फिल्ममेकर्स का भी ध्यान खींचा है. मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की गूंज सुनाई दे रही है, और इसी के साथ उनकी मांग में भी तेज इजाफा हुआ है. आमतौर पर किसी फिल्म की सफलता के बाद निर्देशक से लेकर कलाकारों तक की फीस बढ़ना कोई नई बात नहीं है. हालांकि, जो फिल्में कलाकार पहले से साइन कर चुके होते हैं, उनमें फीस को लेकर दोबारा बातचीत बहुत कम ही होती है. लेकिन सूत्रों की मानें तो ‘धुरंधर' की बड़ी सफलता के बाद अक्षय खन्ना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है.

इसी कड़ी में अजय देवगन की चर्चित फ्रेंचाइजी ‘दृश्यम 3' को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि अक्षय खन्ना ने यह फिल्म छोड़ दी है. इसके पीछे की वजह फीस को लेकर मतभेद बताए जा रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, अक्षय खन्ना ने ‘दृश्यम 3' के लिए तय मेहनताना से अधिक की मांग की थी, जिसे निर्माता स्वीकार करने के मूड में नहीं थे. इसके बाद ही उनके फिल्म से अलग होने की खबर सामने आई.

हालांकि, सिर्फ मेहनताना ही नहीं, एक और वजह की भी चर्चा है. ‘धुरंधर' की सफलता के बाद अक्षय खन्ना अब अपने किरदारों की लंबाई और अहमियत को लेकर ज्यादा सजग हो गए हैं. खबर है कि वह ऐसे रोल करना चाहते हैं, जहां उनका किरदार मुख्य नायक से कम प्रभावशाली न लगे. बावजूद इसके, फिलहाल ‘दृश्यम 3' छोड़ने की मुख्य वजह फीस को लेकर असहमति ही मानी जा रही है.

गौरतलब है कि इस साल अक्षय खन्ना दो फिल्मों में नजर आए और दोनों में उन्होंने नकारात्मक भूमिकाएं निभाईं. साल की शुरुआत में रिलीज हुई ‘छावा' और साल के अंत में आई ‘धुरंधर'—दोनों ही फिल्मों में उनके अभिनय को जबरदस्त सराहना मिली. इतना ही नहीं, इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया. ‘धुरंधर' की इस कामयाबी के बाद साफ है कि अक्षय खन्ना एक बार फिर फिल्म जगत के सबसे डिमांडिंग अभिनेताओं में शुमार हो गए हैं, और आने वाले समय में उनके फिल्मी फैसले इंडस्ट्री में नई चर्चाओं को जन्म दे सकते हैं.

