25 साल पहले सलमान खान की इस फिल्म की 3 बार बदली हीरोइन, फिल्म का था पाकिस्तानी कनेक्शन, हुई थी बड़ी ब्लॉकबस्टर

बॉलीवुड के भाईजान की कोई भी फिल्म आती है तो वो छा जाती है. सलमान खान की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि जैसे ही उनकी किसी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो उसे लेकर बज बन जाता है. सलमान की 2000 के दशक में ऐसी फिल्म आई थी जिसे देखकर लोग उनके दीवाने हो गए थे. उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. इस फिल्म की 1 बार नहीं बल्कि 3 बार हीरोइन बदली थी. सलमान की जिस फिल्म की बात हम कर रहे हैं वो अभी भी लोगों को बहुत पसंद आती है. आइए आपको इस फिल्म के बारे में बताते हैं.

पाकिस्तान से है कनेक्शन

सलमान खान की जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम हर दिल जो प्यार करेगा है. इस फिल्म में उनके साथ प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी अहम किरदार निभाती नजर आईं थीं. ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. जिसे राज कंवर ने डायरेक्ट किया था. हर दिल जो प्यार करेगा की कहानी का पाकिस्तान से कनेक्शन है. ये फिल्म पाकिस्तानी ड्रामा तुमसे कुछ कहना था से इंस्पायर है. इस शो में अली हैदर मरीना खान अहम रोल में नजर आए थे.



3 बार बदली हीरोइन

प्रीति जिंटा के रोल के लिए इस फिल्म में पहले तब्बू को साइन किया गया था. जब तब्बू ने फिल्म के लिए ना कह दिया तो उनके बाद करिश्मा कपूर को साइन किया गया लेकिन उन्होंने भी फिल्म छोड़ दी. आखिर में ये फिल्म प्रीति जिंटा की झोली में जाकर गिरी. बता दें रानी मुखर्जी के रोल के लिए सुष्मिता सेन और प्रीति जिंटा के लिए ऐश्वर्या राय को कंसीडर किया जा रहा था. ये फिल्म 13 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. इसने शानदार कमाई की थी. फिल्म ने इंडिया में करीब 16 करोड़ का कलेक्शन किया था वहीं वर्ल्डवइड करीब 32 करोड़ कमाए थे.