सलमान खान 36 साल के करियर में पहली बार निभाएंगे ऐतिहासिक पात्र, ‘राजा शिवाजी’ में बनेंगे वीर सेनानी जीवा महाला

सलमान खान को लेकर खबर है कि वह रितेश देशमुख की ऐतिहासिक फिल्म राजा शिवाजी में एक अहम किरदार निभाने जा रहे हैं. सुपरस्टार फिल्म में जीवा महाला का रोल करेंगे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे भरोसेमंद और बहादुर योद्धाओं में से एक थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान अपना सीन 7 नवंबर को शूट करेंगे, और बताया जा रहा है कि यह सीन फिल्म के सबसे यादगार पलों में से एक होगा. जब भी सलमान खान बड़े पर्दे पर आते हैं, वो एक अलग ही जादू बिखेर देते हैं. अब वो रितेश देशमुख की आने वाली फिल्म राजा शिवाजी में अपने दमदार रोल के साथ वही करिश्मा दिखाने वाले हैं.

सलमान खान इससे पहले रितेश देशमुख की फिल्म लई भारी में कैमियो रोल कर चुके हैं और फिल्म वेद के गाने वेद लवले में भी नजर आए थे. जीवा महाला ने अफजल खान के भरोसेमंद सैनिक सय्यद बांदा के जबरदस्त हमले के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई थी. ये साहस का पल फिल्म का बड़ा आकर्षण बनने वाला है. सलमान खान जहां जीवा का किरदार निभा रहे हैं, वहीं संजय दत्त अफजल खान की भूमिका में नजर आएंगे.

इसके अलावा, सलमान खान की फिल्मों की लाइनअप भी जबरदस्त है, जिसमें उनकी आने वाली और काफी चर्चित वॉर ड्रामा फिल्म, बैटल ऑफ़ गालवान शामिल है, जिसने पहले लुक के सामने आने के बाद से ही इंटरनेट पर खूब चर्चा और दर्शकों में उत्सुकता पैदा कर दी है. दूसरी तरफ कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात, खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है.