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धुंरधर एक्टर अक्षय खन्ना ने खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट, जानें इसकी खासियत, क्यों इतनी ऊंची है इसकी कीमत?

धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार से पॉपुलैरिटी पाने वाले अक्षय खन्ना इस वक्त अपने लग्जरी अपार्टमेंट के चलते चर्चा में हैं. खबर में पढ़ें क्या है इस आलीशान फ्लैट की खासियत.

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धुंरधर एक्टर अक्षय खन्ना ने खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट, जानें इसकी खासियत, क्यों इतनी ऊंची है इसकी कीमत?
अक्षय खन्ना ने खरीदा लग्जरी अपार्टमेंट
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नई दिल्ली:

अक्षय खन्ना ने मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. स्क्वायर यार्ड्स पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक एक्टर अक्षय विनोद खन्ना ने मुंबई के मालाबार हिल में 33.26 करोड़ में एक अपार्टमेंट खरीदा है. इस लग्जरी अपार्टमेंट का कार्पेट एरिया 2,341.39 वर्ग फुट है, साथ ही 175.45 वर्ग फुट की बालकनी भी है, जिससे कुल एरिया 2,516.84 वर्ग फुट हो जाता है. इसमें तीन पार्किंग यूनिट भी शामिल हैं. स्क्वायर यार्ड्स को मिले डॉक्यूमेंट्स की मानें तो सितंबर 2026 में रजिस्टर हुए इस ट्रांजैक्शन पर 1.99 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा. इस बारे में अभी अक्षय खन्ना की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया है.

मालाबार हिल पॉश इलाकों में शामिल

मालाबार हिल मुंबई के सबसे पसंदीदा रिहायशी इलाकों में से एक है, जो साउथ मुंबई में अपनी बेहतरीन लोकेशन, प्रीमियम घरों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. अरब सागर के किनारे बसा यह इलाका नेपियन सी रोड, वाल्केश्वर रोड और पेडर रोड जैसी मेन सड़कों के जरिए अहम कमर्शियल और लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और यहां से मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट और कोलाबा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.

इतने सालों में मालाबार हिल एक खास रिहायशी इलाके के तौर पर विकसित हुआ है, जहां लग्जरी अपार्टमेंट टावर, हाई-एंड घर और पहले से बसे हुए इलाके हैं. नरीमन पॉइंट, फोर्ट और लोअर परेल जैसे बड़े बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के पास होने के कारण यह सीनियर प्रोफेशनल्स, बिजनेस लीडर्स और ज्यादा नेट-वर्थ वाले लोगों के लिए खास तौर पर आकर्षक है.

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इस इलाके में मजबूत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जिसमें आस-पास नामी स्कूल, अस्पताल, प्रीमियम रेस्टोरेंट, शॉपिंग डेस्टिनेशन और मनोरंजन की जगहें शामिल हैं. स्क्वायर यार्ड्स ने बताया कि हैंगिंग गार्डन्स, कमला नेहरू पार्क, बाणगंगा टैंक और वाल्केश्वर मंदिर जैसे मशहूर लैंडमार्क इसकी खूबसूरती और अहमियत को और बढ़ाते हैं. समुद्र के नजारे वाले घर, प्रीमियम रियल एस्टेट की सीमित उपलब्धता, पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर और एक प्रेस्टीजियस एड्रेस, इन सब वजहों से यह इलाका साउथ मुंबई में लग्जरी घर खरीदने वालों और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बन गया है, जो खास एक्सपीरियंस और लंबे समय तक वैल्यू चाहते हैं. 

नेपो किड के टैग से कहीं ऊपर हैं अक्षय खन्ना 

बात करें अक्षय विनोद खन्ना  की तो वे एक बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और स्क्रीन पर अपनी सहज मौजूदगी से हिंदी सिनेमा में एक खास जगह बनाई है. मशहूर एक्टर विनोद खन्ना के बेटे होने के बावजूद, उन्होंने कई दशकों के अपने करियर में अलग-अलग तरह के रोल निभाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. अक्षय खन्ना खन्ना ने हलचल, रेस, गांधी:माई फादर, दिल चाहता है और दृश्यम जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया है. उन्हें ऐतिहासिक एक्शन फिल्म 'छावा' में औरंगजेब और स्पाई एक्शन थ्रिलर 'धुरंधर' में रहमान डकैत के रोल के लिए भी काफी तारीफ मिली है. ये दोनों ही फिल्में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में शामिल रहीं.

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