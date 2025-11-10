विज्ञापन

सलमान खान ने किया कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बेबी अनाउंसमेंट पोस्ट पर ये कमेंट? जानें क्या है सच

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शुक्रवार को बेटे के पैदा होने की गुडन्यूज एक पोस्ट के जरिए दी थी. 

सलमान खान ने किया कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बेबी अनाउंसमेंट पोस्ट पर ये कमेंट? जानें क्या है सच
कैटरीना के बेटे के जन्म के पोस्ट पर सलमान खान का कथित कमेंट वायरल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के पॉपुलर कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बेटे के पेरेंट्स बन गए हैं. शुक्रवार यानी 7 नवंबर को कपल ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि उनके बेटे का जन्म हो गया है. इसके बाद पोस्ट पर फैंस और सेलेब्रिटीज के मैसेज आना शुरू हो गए, जिसमें माधुरी दीक्षित से लेकर सोनाक्षी सिन्हा का नाम शामिल है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक कथित पोस्ट सामने आया है, जिसमें दावा किया गया कि कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बेबी अनाउंसमेंट पोस्ट
 पर सलमान खान ने कमेंट किया है. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट में दावा किया गया कि सलमान खान ने कपल के इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, ये सब प्राइवेट चीजें इंटरनेट पे मत डाला करो यार. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद फैंस के बीच चर्चा शुरू हो गई कि क्या भाईजान ने सच में यह कमेंट किया है. लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो कंफर्म हो गया कि स्क्रीनशॉट के साथ छेड़छाड़ की गई है. 

दरअसल, कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के बेबी होने के पोस्ट पर सलमान खान ने पब्लिकली कोई कमेंट नहीं किया है. जबकि सोशल मीडिया पर यह पोस्ट एक झूठा पोस्ट साबित हुआ है. वहीं इस बात को जानने के बाद पोस्ट पर लोग ऐसा ना करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं. 

बता दें, विक्की और कैटरीना की शादी दिसंबर 2021 में हुई थी. वहीं इस साल के सितंबर में कैटरीना कैफ ने अपनी प्रेग्नेंसी कंफर्म की थी, जिसमें वह वाइट कलर की ड्रैस में थीं और विक्की कौशल प्यार से उनके बेबी पंप पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे थे. वहीं इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा- "हम खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ अपनी लाइफ के सबसे अच्छे चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं."

