विज्ञापन

सलमान, आमिर, गोविंदा, अमिताभ...एक वीडियो में दिखे सबके हमशक्ल, अच्छा लगे ना लगे हंसी जरूर आएगी

बॉलीवुड सेलेब्स के डुप्लीकेट्स की वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती हैं. सलमान, आमिर और अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट की वीडियो देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी.

Read Time: 2 mins
Share
सलमान, आमिर, गोविंदा, अमिताभ...एक वीडियो में दिखे सबके हमशक्ल, अच्छा लगे ना लगे हंसी जरूर आएगी
एक्टर्स के इतने लुक अलाइक एक साथ
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सेलेब्स को बहुत से लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं. इन बॉलीवुड स्टार्स की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है इसी वजह से लोग इन्हें ज्यादा पसंद करते हैं और इनकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं. कई लोग एक्टिंग नहीं कर पाते हैं तो उनका आइकॉनिक लुक अपना लेते हैं. सोशल मीडिया पर पहली बार कुछ सेलेब्स के डुप्लीकेट एक साथ आए हैं. जिन्हें देखकर बेशक आपको वो सेम टू सेम लगें या न लगें लेकिन हंसी जरूर आ जाएगी. खासकर तब जब एक साथ कई सारे एक्टर्स के डुप्लीकेट सामने आ जाएं.


डुप्लीकेट आए साथ
वायरल वीडियो में सलमान खान के हमशक्ल, आमिर खान के हमशक्ल पीके के लुक में, गोविंदा के राजा बाबू और आखिरी में अमिताभ बच्चन के हमशक्ल आ जाते हैं. इन सभी का स्टाइल देखकर आपको हंसी आ जाएगी. सभी मुकद्दर का सिकंदर के गाने पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं. सबका स्टाइल देखकर आपको हंसी आ जाएगी.

लोगों ने किए ऐसे कमेंट
इस वायरल वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- लास्ट वाला तो वीराना मूवी का भूत लग रहा है. दूसरे ने लिखा-पीछे वाले कौन थे माइकल जैक्सन. एक ने लिखा- लास्ट में चाची 420. दूसरे ने लिखा- कौन सी ड्रामा कंपनी से हो भाई. एक ने लिखा- सब छपरी ही है कोई कम नहीं है इनका लोन पास करा दो.

बता दें इनके अलावा भी बॉलीवुड के कई सेलेब्स के डुप्लीकेट हैं. कुछ हमशक्ल को तो फिल्मों में काम करने का मौका भी मिल चुका है. कई अपने स्टार से मिल भी चुके हैं. ये साले हमशक्ल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और आए दिन रील्स बनाकर शेयर करते रहते हैं. इनकी रील्स को लोग काफी पसंद करते हैं. कुछ समय पहले तो अजय देवगन से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक कई सेलेब्स के हमशक्ल की वीडियो सामने आईं थीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aamir Khan, Govinda Duplicate, Salman Khan, Govinda, Amitabh Bachchan, Salman Khan Duplicate, Aamir Khan Duplicate, Govinda Look Alike, Amitabh Bachchan Duplicate, Amitabh Bachchan Look Alike, Aamir Khan Look Alike
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com