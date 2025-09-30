जब सलीम खान ने ऐश्वर्या राय पर ली थी सलमान-विवेक की चुटकी,बोले थे- कोई और ले गया और ये दोनों आज भी...

सलमान खान और ऐश्वर्या राय कभी एक नहीं हो सके, इसका भाईजान के फैंस को आज भी बड़ा दुख होता है. बी-टाउन में सलमान और ऐश एक टाइम पर सबसे चर्चित कपल हुआ करते थे और आज बिछड़ने के बाद भी उनके चर्चे कम नहीं हुए हैं. सलमान खान के अनमैरिड रहने की सबसे बड़ी वजह में यही कहा जाता है कि ऐश्वर्या राय उन्हें नहीं मिली. आज भी जब बी-टाउन पार्टी में एक्स कपल एक ही छत के नीचे स्पॉट होता है तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है. हालांकि ऐश के बाद सलमान की लाइफ में कुछ लड़कियां और आईं, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाईं. सलमान के पिता सलीम खान ने सलमान, ऐश और विवेक ओबेरॉय को लेकर ऐसी बात कही थी, जो खूब चर्चा में रही.



सलीम खान को बोले थे- कोई और ले गया....



एक पुराने इंटरव्यू में सलीम खान ने सलमान, विवेक और ऐश को लेकर बहुत बड़ी बात कही थी. इससे पहले उन्होंने सलमान की लाइफ कई बातें कहीं, जिसमें ऐश्वर्या राय को लेकर विवेक ओबेरॉय संग उनका झगड़ा भी शामिल था. उस वक्त सलीम ने कहा था कि भावुक दौर से गुजरना बहुत कठिन होता है. सलमान और विवेक के झगड़े पर उन्होंने कहा था कि उन्हें एक दिन इस बात का एहसास होगा कि कितनी छोटी बात पर यह सब हुआ. सलीम ने आगे कहा, 'कोई और ले गया, कोई और चला और ये वहीं के वहीं हैं'. बता दें, साल 2003 के दौरान सलमान-ऐश-विवेक ट्राई एंगल विवाद बहुत चर्चा में था.



कैसे बिगड़ा ऐश का सलमान-विवेक से रिश्ता ?

इस दौरान सलमान का ऐश से रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका था. फिल्म क्यों हो गया ना में ऐश की मुलाकात विवेक से हुई दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगी. सलमान के एंगर इश्यू की वजह से ऐश तंग आ गई थी और उनसे सारे नाते तोड़ लिये थे. साल 2003 में जब विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली ऐश्वर्या राय के प्रति अपने प्यार का इजहार किया तो मामला बहुत बिगड़ गया. विवेक ने खुले तौर पर कहा था कि सलमान उन्हें और ऐश को परेशान कर धमकी दे रहे थे, लेकिन सलमान पर ये आरोप उल्टे विवेक पर ही भारी पड़ गए. इसके बाद सलमान ने विवेक को फोन पर धमकी दी और फिर विवेक ने इसका खुलासा किया, फिर और भी ज्यादा बात बिगड़ गई. वहीं, एक इवेंट में विवेक ने कान पकड़कर सलमान से सॉरी कहा था.



