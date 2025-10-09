'बाहुबली' से भिड़ने के लिए हर शॉट से पहले 60 पुशअप करती थी ये एक्ट्रेस, 270 करोड़ की फिल्म ने कमाए 700 करोड़

पवन कल्याण की फिल्म दे कॉल हिम ओजी इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. इस फिल्म में पवन कल्याण के साथ इमरान हाशमी, श्रेया रेड्डी अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म में इमरान हाशमी ने अपने किरदार से एक बार फिर सभी को इंप्रेस कर दिया है. इनके साथ ही श्रेया रेड्डी भी हर जगह छाई हुई हैं. वो एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रही हैं. उनकी प्रभास के साथ सालार भी हिट साबित हुई थी. श्रेया ने हाल ही में खुलासा किया है कि सालार के समय में वो हमेशा शॉट से पहले 50-60 पुश अप्स करती थीं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

‘Even during Salaar, I used to do around 50–60 push-ups every time — it's like a small routine for me,' says @sriyareddy .



'Even during Salaar, I used to do around 50–60 push-ups every time — it's like a small routine for me,' says @sriyareddy .

Watch the complete interview exclusively on Galatta Plus YouTube channel!

हर शॉट से पहले 60 पुशअप्स

श्रेया ने हाल ही में गलाटा प्लस को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बात की. उन्होंने कहा- मुझे याद है सालार के लिए राधा रमा का किरदार निभाने से पहले मैं 50-60 पुशअप्स करती थी. मैं हर बार शॉट से पहले एक छोटा-सा वर्कआउट जरूर करती थी. अपने कॉस्ट्यूम में अपनी कैरावैन में मैं जो भी कर सकती थी. पुशअप ऐसा वर्कआउट है जिसे मैं आसानी से कर सकती थी. जब भी वो शॉट के लिए तैयार होते थे तो मैं उनसे थोड़ा सा टाइम मांगती थी. मैं तुरंत अपनी कैरावैन में जाती थी और अपना वर्कआउट करके वापस आती थी. इससे मुझे शक्तिशाली महसूस होता था. जब मैं कई पुरुषों के साथ वहां खड़ी हूं तो मुझे अनबीटेबल महसूस करना है तो ये मुझे अंदर से महसूस करना होगा. ये ऐसी तैयारियां हैं जो आप अपने लिए करते हैं.

फिल्म की कमाई 183 करोड़ पार

श्रेया की फिल्म दे कॉल हिम ओजी की बात करें तो ये फिल्म अभी तक 183 करोड़ की कमाई कर चुकी है. फिल्म ने पहले दिन शानदार कमाई करके हर किसी को पीछे छोड़ दिया था. अभी भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. उनकी फिल्म सालार का बजट लगभग 270 करोड़ रुपये था जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 700 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.