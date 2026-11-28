सीनियर एक्टर सुदेश बेरी ने अपनी बहू शाम्भवी शर्मा के आरोपों का जवाब दिया है. शाम्भवी ने हाल ही में बताया था कि सुदेश बेरी के बेटे सूरज बेरी से शादी करने के बाद उन्हें अपने एक्टिंग के सपनों को छोड़ना पड़ा था. साल 2007 में MTV रोडीज 5.0 में हिस्सा लेने के बाद मशहूर हुईं शाम्भवी ने आरोप लगाया है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के मामले में उन्हें अपने पति और उनके परिवार से कोई सपोर्ट नहीं मिला. 'स्क्रीन' को दिए एक इंटरव्यू में सुदेश बेरी ने इन दावों पर बात की. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में नए लोगों को बढ़ावा दिया है जिसमें शाम्भवी भी शामिल हैं. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने बच्चों की प्रोफेशनल सक्सेस तय नहीं कर सकते और न ही उन्हें कुछ ऐसा हासिल करने में मदद कर सकते हैं जो उनकी किस्मत में ही नहीं है.

शाम्भवी शर्मा के आरोपों पर सुदेश बेरी का जवाब

शाम्भवी के दावों पर जवाब देते हुए सुदेश ने कहा कि वह उन्हें अपनी बेटी मानते हैं और उन्होंने कभी भी उनके और परिवार के बाकी सदस्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया है. सुदेश ने कहा, "मैंने इंडस्ट्री में हमेशा हर नए कलाकार को बढ़ावा दिया है, चाहे वे मेरे रिश्तेदार हों या नहीं. शाम्भवी सिर्फ मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी बेटी हैं. वे सभी मेरे बेटे-बेटियां हैं. लेकिन मैं उन्हें कुछ ऐसा हासिल करने में मदद नहीं कर सकता जो उनकी किस्मत में नहीं है." एक्टर ने आगे बताया कि उन्होंने खुद कभी स्टारडम पाने की कोशिश नहीं की और उनका मानना ​​है कि प्रोफेशनल सक्सेस काफी हद तक किस्मत पर निर्भर करती है. उन्होंने सवाल किया कि जब उन्होंने खुद कभी शोहरत के पीछे भागने की कोशिश नहीं की तो वह अपने बेटे या बहू को शोहरत दिलाने में कैसे मदद कर सकते हैं?

सुदेश ने कहा, "मैंने खुद कभी स्टारडम के पीछे भागने की कोशिश नहीं की तो मैं शाम्भवी या अपने बेटे को इसे पाने में कैसे मदद कर सकता हूं? मुझे हमेशा से ईश्वर पर भरोसा रहा है. अगर स्टारडम आपकी किस्मत में है तो कोई आपको इसे पाने से नहीं रोक सकता. इसी तरह अगर यह आपकी किस्मत में नहीं है तो कोई आपको इसे हासिल करने में मदद भी नहीं कर सकता. शाम्भवी जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है, खुद देवी का एक रूप हैं तो फिर, उन्हें अपने करियर में मेरी मदद की क्या जरूरत है?"

'शाम्भवी या सूरज की किस्मत में जो भी है, उन्हें वह मिल ही जाएगा'

सुदेश ने कहा कि वह शाम्भवी के पर्सनल एक्सपीरियंस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते और कहा कि उनके बयान उनके अपने नजरिए को दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं और अपनी अच्छी सेहत और खुशी के लिए आभारी हैं. एक्टर ने आगे कहा, "वह जो कुछ भी कह रही हैं, वह उनकी अपनी मनःस्थिति को दिखाता है. मेरी स्थिति बिल्कुल अलग है. मैं बस इस बात के लिए आभारी हूं कि 60 से ज्यादा की उम्र में भी मैं बेहद खुश और स्वस्थ हूं. मेरी किस्मत में यही लिखा था. चाहे शाहरुख खान हों, सलमान खान, दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन - उनकी किस्मत में सुपरस्टार बनना लिखा था. उन्होंने भी यही बात कही है."

सुदेश बेरी ने कई मशहूर हस्तियों का एग्जाम्पल दिया, जो बहुत साधारण बैग्राउंड से आईं, लेकिन बाद में उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली. उनके मुताबिक सक्सेस का मतलब हमेशा इंडस्ट्री में जान-पहचान या परिवार का सपोर्ट होना नहीं है. सुदेश ने कहा, "हम ऐसे कई मामले जानते हैं जहां किसी को सड़क से उठाकर स्टार बना दिया गया. चाहे मनोज कुमार हों, माइकल जैक्सन हों या चार्ली चैपलिन - यह सब उनकी किस्मत में था. शाम्भवी या सूरज की किस्मत में जो भी है, उन्हें वह मिल ही जाएगा - चाहे मेरी मदद मिले या न मिले."

शाम्भवी शर्मा ने अपनी शादी और एक्टिंग करियर के बारे में क्या कहा था

शाम्भवी हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब पॉडकास्ट पर नजर आईं. वहां उन्होंने सूरज के साथ अपने रिश्ते और उन हालात के बारे में खुलकर बात की जिनकी वजह से उन्हें भारत छोड़ना पड़ा. उन्होंने बताया कि 'MTV रोडीज 5.0' में हिस्सा लेने के कुछ समय बाद जब वह दिल्ली से मुंबई आ गई थीं, तब उनकी मुलाकात सूरज से हुई थी. महज 18 साल की उम्र में शाम्भवी को 'द लिटिल गॉडफादर' फिल्म में एक रोल मिला था. इस फिल्म को एकता कपूर के 'बालाजी मोशन पिक्चर्स' और सुनील शेट्टी के 'पॉपकॉर्न मोशन पिक्चर्स' ने मिलकर प्रोड्यूस किया था. इस प्रोजेक्ट का मकसद सूरज के एक्टिंग करियर की शुरुआत करना था, जिसमें वह लीड रोल निभाने वाले थे.

हालांकि, बाद में यह फिल्म बंद हो गई लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई मुलाकात के बाद भी दोनों का रिश्ता कायम रहा. शाम्भवी ने बताया कि जहां उन्हें टेलीविजन, फिल्मों और म्यूजिक टीवी में एक्टिंग के मौके मिलने लगे थे, वहीं सूरज का करियर उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सूरज अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा चुनिंदा हो गए थे और सुदेश भी अपने बेटे की फिल्मों के चुनाव से जुड़े फैसले लेने लगे थे.

शाम्भवी के मुताबिक, सूरज ने शादी के लिए प्रपोज किया और सुझाव दिया कि वे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जहां उनके परिवार के कई सदस्य रहते थे. हालांकि इस कदम के साथ यह शर्त भी जुड़ी थी कि उन्हें अपना एक्टिंग करियर छोड़ना होगा. एक ऐसा फैसला जो उन्होंने आखिरकार ले लिया. शाम्भवी ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि एक फिल्मी परिवार में शादी करने से उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े रहने में मदद मिलेगी. लेकिन, उन्होंने कहा कि चीजें वैसी नहीं हुईं जैसी उन्होंने इमैजिन की थीं.

शाम्भवी ने बताया, "मैंने अपने माता-पिता से कहा था कि मैं एक बॉलीवुड परिवार में शादी कर रही हूं. मुझे लगा था कि यह बहुत शानदार होगा, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिली. उनके पिता ने शायद शुरुआती कुछ महीनों तक किराया भरने में उनकी मदद की होगी, बस इतना ही. मुझे लगा था कि एक बॉलीवुड परिवार का हिस्सा बनने के बाद भी मैं अपने मीडिया के काम से जुड़ी रहूंगी. शायद मेरे ससुर मुझे प्रमोट करेंगे, या मुझे उनके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मैं अपने सपनों से बहुत दूर होती चली गई."

उन्होंने आगे बताया कि एक्टिंग छोड़ने के बाद उन्हें 'आइडेंटिटी क्राइसिस' का सामना करना पड़ा. शाम्भवी ने कहा कि उन्हें अपने माता-पिता या ससुराल वालों से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने में मुश्किल होती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि वे लिए गए फैसलों के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराएंगे.

सुदेश के एक एक्टर के तौर पर कद को स्वीकार करते हुए, शाम्भवी ने कहा कि सुदेश ने न तो उन्हें कोई प्रोफेशनल मदद दी और न ही सूरज के करियर को आगे बढ़ाने में कोई खास मदद की. "अपने माता-पिता के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं, यह तो वही जानते हैं. लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरे ससुर एक बहुत अच्छे इंसान और बेहतरीन एक्टर हैं, फिर भी उन्होंने मेरे करियर में कभी मेरी मदद नहीं की. उनका स्वभाव ही ऐसा है. हो सकता है कि वह मदद करना ही नहीं चाहते थे, या उन्हें लगा हो कि चीजें अपने आप हो जाएंगी. मुझे नहीं पता कि जीवन को लेकर उनका नजरिया क्या है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की भी ज्यादा मदद नहीं की."

शंभवी ने यह भी दावा किया कि सूरज, एक एक्ट्रेस के तौर पर उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स और सक्सेस को लेकर "असुरक्षित" महसूस करते थे. इंडस्ट्री से दूर होने के बाद, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक फास्ट-फूड आउटलेट पर काम करना शुरू किया, जहां उनके कामों में साफ-सफाई करना और खाने के ऑर्डर लेना शामिल था. बाद में उन्होंने रिसेप्शनिस्ट के तौर पर भी काम किया, जहां कुछ मेहमान उन्हें उनके पुराने काम की वजह से पहचान लेते थे.

हालांकि शाम्भवी ने बताया कि उन्होंने हार मानने के बजाय धीरे-धीरे खुद को अपने नए हालात के अनुकूल ढाल लिया. आगे चलकर उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखा, एक कंपनी की CEO बनीं और बाद में अपना खुद का बिजनेस शुरू किया.