सायरा बानो ने 81वें जन्मदिन पर दिवंगत पति दिलीप कुमार को किया याद, लिखा- "यह उम्र का जश्न नहीं है..."

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा सायरा बानो ने इंस्टाग्राम पर फैंस से कनेक्ट हो गई हैं. उन्होंने अपने 81वें जन्मदिन पर एक्स पर एंट्री किया. अपने पति दिवंगत दिलीप कुमार के साथ यादें ताज़ा करते हुए सायरा ने अपने नए एक्स पर तस्वीरें पोस्ट कीं और अपना जन्मदिन मनाया. एक्स पर अपनी पहली पोस्ट में सायरा ने लिखा, "आज, जैसे ही मैं एक और साल में कदम रख रही हूं, मैं आप सभी के साथ यहां रहना चाहती हूं, ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहती हूं. यादें ताज़ा करना चाहती हूं और उन सभी चीज़ों को याद करना चाहती हूं जो दिलीप साहब को हमारे दिलों के करीब रखती हैं." उन्होंने जो एक तस्वीर पोस्ट की, वह एक मोनोक्रोम मेमोरी थी जिसमें सायरा केक काट रही हैं. एक और तस्वीर में दिलीप कुमार के साथ वह केक काटती दिख रही हैं. केक काटते हुए वह मुस्करा रही हैं.

सायरा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर दिलीप के साथ बीते सालों की यादें शेयर कीं. एक तस्वीर में वे हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वे अपनों से घिरी हुई दिखाई दे रही हैं. उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिलीप केक काटते हुए सीटी बजा रहे हैं, और उनके ठीक बगल में शर्मीली लता मंगेशकर खड़ी हैं. इन यादों को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, "मेरा जन्मदिन हमेशा से ही एक ऐसा दिन रहा है, सिर्फ़ जश्न मनाने का पल नहीं, बल्कि यह हर उस विचार और अस्तित्व को छूता है जिसने मुझे आज मैं जो हूं, उस इंसान के रूप में आकार दिया है."

सायरा ने एक लंबा नोट लिखा जिसमें उन्होंने याद किया कि कैसे उनकी दादी शमशाद वहीद खान, मां नसीम बानो और बड़े भाई सुल्तान उनके लिए सबकुछ थे. फिर उन्होंने दिलीप के बारे में लिखा, "लेकिन ज़िंदगी अपने सच्चे अर्थों में मेरे लिए एक और असाधारण उपहार की प्रतीक्षा कर रही थी. उनके प्रति अपने प्रेम के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, "उस समय उनके घर के पास अपना घर बनाने का निर्णय केवल एक परिस्थितिवश था. मुझे ज़रा भी संदेह नहीं था कि यह ईश्वर की कृपा होगी, जो मेरे दिल को उनकी ओर धीरे से मोड़ रही है. यह कि दुनिया द्वारा इतना सम्मानित व्यक्ति मुझ पर दया और समय के साथ प्रेम से देख सकता है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है." उन्होंने शुभकामनाएं भेजने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए नोट समाप्त किया और कहा, "इसलिए, यह दिन केवल उम्र का जश्न नहीं है, बल्कि उस प्यार का भी है जो हमेशा बना रहता है. उन यादों का भी जो समय की धार को नरम कर देती हैं, और उस बंधन का भी जो मेरे जीवन की सबसे प्यारी कहानी है."