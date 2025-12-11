विज्ञापन

दिलीप कुमार का बेटा है? कभी सायरा बानो ने कहा था, अगर हमारा बेटा होता तो उनकी तरह दिखता

दिलीप कुमार इस एक्टर को अपना मुंह बोला बेटा कहते थे. वहीं सायरा बानो ने कहा था कि वह बिल्कुल साहब जैसे दिखते हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
दिलीप कुमार का बेटा है? कभी सायरा बानो ने कहा था, अगर हमारा बेटा होता तो उनकी तरह दिखता
दिलीप कुमार ने शाहरुख खान को बताया था मुंहबोला बेटा
नई दिल्ली:

11 दिसंबर 1922 में जन्में सुपरस्टार दिलीप कुमार की आज 103वीं जयंती है. उन्होंने बॉलीवुड में मुगल ए आजम, देवदास, सौदागर, नया दौर, गंगा जमुना और क्रांति जैसी फिल्में दीं, जिसके बाद वह सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर चुके हैं. लेकिन उनकी इस लैगेसी को अगले पड़ाव तक ले जाने वाला उनका कोई वारिस नहीं है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दिलीप कुमार ने 1966 में सुपरस्टार सायरा बानो से शादी की थी. वहीं 55 साल की इस शादी में उनके कोई बच्चे नहीं हुए. जबकि एक बार एक्ट्रेस का मिसकैरिज हो चुका है. लेकिन एक बार सायरा बानो ने कहा था कि दिलीप कुमार का अगर बेटा होता तो वह बिल्कुल शाहरुख खान जैसा दिखता. 

2017 में मुंबई मिरर को दिए इंटरव्यू में सायरा बानो ने शाहरुख खान से पहली मुलाकात का जिक्र किया था. दरअसल, दिलीप कुमार और सायरा बानो हेमा मालिनी की डायरेक्टोरियल दिल आशना है फिल्म के मुहुर्त पर मौजूद थे, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारती नजर आने वाले थे. 

सायरा बानो ने कहा, दिलीप साहब ने सेरेमोनियल क्लैप(दिल आशना है) दिया. मैं हमेशा कहती थी कि अगर हमारा बेटा होता तो वह शायद शाहरुख की तरह दिखता. दोनों साहब और वह एक जैसे दिखते हैं. दोनों के बाल सेम हैं. इसीलिए मुझे शाहरुख के बालों में हाथ फेरना पसंद है जब हम मिले. इस बार (जब मैं मीटिंग में उनसे मिली.) उन्होंने पूछा, आज आप मेरे बालों को हाथ नहीं लगा रही हैं. मैं बहुत खुश थी. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि दिलीप कुमार और सायरा बानो से मिलने अक्सर शाहरुख खान जाते थे, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल होते थे. वहीं दिलीप कुमार उन्हें मुंह बोला बेटा या बेटा कहते थे. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dilip Kumar, Saira Banu, Shah Rukh Khan, Dilip Kumar Death
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com