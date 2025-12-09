विज्ञापन

Dhurandhar Fa9La Dance Step: ना कोरियोग्राफी, ना कोई डांस सीक्वेंस… कैमरा देखते ही थिरकने लगे अक्षय खन्ना, को स्टार ने किया खुलासा

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना ने फ्लिपराची के गाने 'Fa9la' में अपनी वायरल डांसिंग एंट्री से सबको दीवाना बना दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
Dhurandhar Fa9La Dance Step: ना कोरियोग्राफी, ना कोई डांस सीक्वेंस… कैमरा देखते ही थिरकने लगे अक्षय खन्ना, को स्टार ने किया खुलासा
कैमरा देखते ही थिरकने लगे अक्षय खन्ना
नई दिल्ली:

Dhurandhar Fa9La Dance Step: बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना ने फ्लिपराची के गाने 'Fa9la' में अपनी वायरल डांसिंग एंट्री से सबको दीवाना बना दिया है. अब, फिल्मीज्ञान के साथ एक इंटरव्यू में, अक्षय के को-स्टार और ऑन-स्क्रीन भाई, दानिश पंडोर ने बताया है कि उन्होंने उस डांस को कैसे इम्प्रोवाइज़ किया. उन्होंने बताया कि यह स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था. अक्षय खन्ना के 'धुरंधर' को-स्टार ने बताया कि फिल्म में एक्टर के इम्प्रोवाइज़ेशन से हर कोई हैरान रह गया था.  दानिश ने बताया कि कैसे अक्षय ने गाने पर अपने एंट्री सीन को इम्प्रोवाइज़ किया. उन्होंने कहा, “हमने इसे लेह लद्दाख में शूट किया था और विजय गांगुली पूरे गाने को कोरियोग्राफ कर रहे थे. हम सबने ट्रैक सुना और यह देखकर हैरान रह गए कि यह कितना कमाल का था. आदित्य सर अक्षय सर को शॉट समझा रहे थे. पूरी कोरियोग्राफी हो रही थी और उसी बीच, अक्षय सर ने आदित्य से पूछा, ‘क्या मैं डांस कर सकता हूं?' आदित्य सर ने कहा, ‘जो तुम्हें पसंद हो करो.'”

बन गया वायरल हुक स्टेप
दानिश ने आगे कहा, “फिर एक टेक होता है और हम सब एंट्री करते हैं. वह सबको डांस करते हुए देखते हैं और वह खुद भी डांस करने लगते हैं. उसके लिए कोई कोरियोग्राफी नहीं है. हर कोई हैरान था, जैसे क्या कर दिया उन्होंने.  शॉट के बाद लोग इतनी तालियां बजने लगीं, फ्रेम बहुत अच्छे लग रहे थे. उन्होंने यह सब अपने दम पर किया. वह ज़बरदस्त है.”

यह डांस सीक्वेंस Fa9la एंट्री सीन है, जिसे बहरीन के रैपर फ्लिपराची ने गाया है. इसमें अक्षय यानी रहमान डकैत को ISIS के साथ डील के लिए अपने बलूची लोगों से मिलते हुए दिखाया गया है. जैसे ही क्लिप वायरल हुई, मेकर्स ने फिल्म का पूरा गाना रिलीज़ कर दिया. दानिश फिल्म में अक्षय के कज़िन, उज़ैर बलूच का रोल कर रहे हैं.

धुरंधर के बारे में
आदित्य धर की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में रणवीर सिंह इंडियन जासूस हमज़ा के लीड रोल में हैं. साथ ही अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी हैं. फिल्म को क्रिटिक्स से मिले-जुले रिव्यू मिले, लेकिन ऑडियंस का इसे खूब प्यार मिल रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar Fa9La Dance Step, Dhurandhar Fa9La Dance, Fa9La Dance, Dhurandhar, Dhurandhar Actors
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com