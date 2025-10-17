राइज एंड फॉल की कंटेस्टेंट वन नाइट स्टैंड के बाद हुई प्रेग्नेंट, 30 की उम्र में झेला अबॉर्शन का दर्द

राइज एंड फॉल शो में नजर आई एक्ट्रेस कुब्रा सैत अपनी लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं, हाल ही में उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर के बारे में बताया और कहा कि 30 साल की उम्र में उन्होंने अबॉर्शन कराया था और ये भी बताया कि उस समय उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला सही है या गलत, लेकिन उन्होंने कहा कि आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं मैंने उस समय जो फैसला लिया वो मेरे लिए सही था. उनका ये बयान खूब वायरल हो रहा है, आइए आपको बताते हैं इस बयान के बारे में कुब्रा सैत ने क्या कहा.

अबॉर्शन पर कुब्रा सैत ने की बात

राइज एंड फॉल शो से बाहर आने के बाद कुब्रा सैत ने विरल भयानी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उस घटना को कई साल हो गए, मेरे पास उसके बारे में सोचने और इससे उबरने के लिए काफी समय था. लेकिन जब आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है, तो आप खुद को दुविधा में देखते हैं, क्योंकि आपके साथ आपकी आस्था, आपकी जिम्मेदारियां और आसपास की दुनिया होती है. आपको पता होता है कि आपका कर्तव्य क्या है, आपको पता होता है कि समाज आपको कैसे देखता है और आप सही और गलत के बीच उलझा हुआ महसूस करते हैं. कुब्रा ने आगे कहा कि उस समय आपको सचमुच पता नहीं होता आप जो फैसला ले रहे हैं वो सही है या नहीं, लेकिन आज मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूं मैंने उस समय जो फैसला लिया वो सही था.

अबॉर्शन से उबरने में लगे कई साल

कुब्रा सैत ने इस दौरान ये भी खुलासा किया कि इस घटना से उभरने के लिए उन्हें कई साल लगे. शूटिंग के दौरान वो अक्सर अनहेल्दी महसूस करती थी, ब्लीडिंग और चिड़चिड़ापन से उन्हें परेशानी होती थी. लेकिन उन्होंने अपनी इस स्थिति के बारे में किसी को नहीं बताया. कुब्रा सैत ने 2022 में अपनी किताब ओपन बुक: नॉट क्वाइट अ मेमॉयर में इस एक्सपीरियंस के बारे में भी खुलासा किया. बता दें कि कुब्रा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, हाल ही में वो राइज एंड फॉल शो में भी नजर आई थीं.