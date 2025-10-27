विज्ञापन

5 अलग-अलग तारीखें और 11 फिल्में, नवंबर में सिनेमाघरों पर दस्तक देंगी ये फिल्में, अजय देवगन की ये फिल्म तो कर देगी लोटपोट

November New Movies: रोमांस, थ्रिलर, एक्शन से लेकर एनिमेशन तक. हर जोनर को पसंद करने वाले दर्शक के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद रहेगा. तो आइए जानते हैं इस नवंबर कौन कौन सी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं.

नवंबर में सिनेमा घरों में हलचल मचाएंगी ये फिल्में
नई दिल्ली:

November New Movies: नवंबर 2025 में बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ही अपने दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार हैं. चाहे आप डरावनी फिल्में पसंद करते हों या रोमांटिक कहानियां. इस महीने का फिल्मी कैलेंडर हर मूड के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आ रहा है. क्योंकि इस महीने अलग अलग जॉनर की कई बड़ी और दिलचस्प फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. रोमांस, थ्रिलर, एक्शन से लेकर एनिमेशन तक. हर जोनर को पसंद करने वाले दर्शक के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद रहेगा. तो आइए जानते हैं इस नवंबर कौन कौन सी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं.

7 नवंबर: शुरुआत होगी हक से
महीने की शुरुआत होगी हक से, जो 7 नवंबर को रिलीज होगी. ये फिल्म एक इमोशनल ड्रामा बताई जा रही है, जिसमें सामाजिक संदेश के साथ गहरी कहानी देखने को मिलेगी.

14 नवंबर: रोमांस और सस्पेंस का तड़का
चौदह नवंबर का दिन सिनेमाघरों में डबल धमाका लेकर आएगा. सबसे पहले है दे दे प्यार दे 2. जो अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म का सीक्वल. जिसमें एक बार फिर रिश्तों की उलझनों और रोमांस का मजेदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. इसी दिन हैलो कौन और द रनिंग मैन भी रिलीज होंगी. हैलो कौन रोमांटिक कॉमेडी मूवी है और द रनिंग मैन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जो दर्शकों को सीट से बांधे रखेगी.

20 और 21 नवंबर: हॉरर, एक्शन और ड्रामा का कॉम्बो
21 नवंबर को दर्शकों के लिए रोमांच बढ़ाने आ रही है हॉन्टेड- घोस्ट्स ऑफ द पास्ट 3डी, जो हॉरर पसंद करने वालों को जरूर पसंद आएगी. पहले ये फिल्म सितंबर में रिलीज करने का प्लान था. इसी दिन 120 बहादुर, गुस्ताख इश्क और सिसु:रोड टू रिवेंज जैसी फिल्में भी रिलीज होंगी. 21 नवंबर को फिर से सिनेमाघरों में हलचल होगी. क्योंकि इस दिन काशी टू कश्मीर भी कुछ सिनेमाघरों में देखने को मिल सकती है.

27 नवंबर: एनिमेशन और इमोशन का जादू
महीने का अंत होगा एक खास फैमिली और एनिमेटेड मूवी जूटोपिया 2 के साथ, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एंटरटेनमेंट से भरपूर होगी. इसके साथ रिलीज होगी क्रिसमस कर्मा जो क्रिसमस का फेस्टिव मूड और मजेदार बना देगी.

Haq Se, De De Pyaar De 2, Hello Kaun, The Running Man, Haunted Ghosts Of The Past 3D
