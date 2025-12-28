धुरंधर में जिसने हमजा के साथ की थी गंदी हरकत उसने बताया रणवीर का सच, कोस्टार के साथ कैसा बर्ताव करते हैं वो

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर सोशल मीडिया पर चर्चा में है और इसके एक एक किरदार ने ऐसी छाप छोड़ी है कि लोग इनके बारे में जानना चाह रहे हैं. एक ऐसा ही किरदार रहा लुली डकैत. ये किरदार एक्टर नसीम ने निभाया और शायद इनके साथ भी ऐसा पहली बार ही हो रहा होगा कि एक छोटे से किरदार को इतना देखा और पहचाना गया कि लोग इन्हें उसी नाम से पहचान रहे हैं. इस फिल्म में काम करना नसीम के लिए बेहद खास था और हाल में उन्होंने फिल्मी ज्ञान से एक बातचीत में रणवीर के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया.

रणवीर सिंह के साथ काम करना कैसा रहा ?

जब नसीम से रणवीर सिंह के साथ काम करने का एक्सपीरियंस पूछा गया तो उन्होंने तो तारीफ की झड़ी ही लगा दी. नसीम ने कहा, रणवीर ये महसूस ही नहीं होने देते कि वे बड़े स्टार हैं. वे बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और सेट पर आकर जब गले मिलते हैं तो कोस्टार अपने आप ही कम्फर्टेबल हो जाता है. रणवीर का गले लगाना ही सिचुएशन को बहुत ही नॉर्मल कर देता है और फिर आपको परफॉर्म करते वक्त कोई घबराहट नहीं होती.

Actor Naseem who played Lulli Dakait in #Dhurandhar about working with #RanveerSingh . He made me comfortable, also spoke to me about the character and gave suggestions. He is great 👍 pic.twitter.com/pteqCTFj7z — Versatile Fan (@versatilefan) December 27, 2025

ताबड़तोड़ कमा रही धुरंधर

कमाई की बात करें तो धुरंधर भारत में 700 करोड़ क्लब में एंट्री ले चुकी है. वहीं दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है. इसके साथ ही इस फिल्म ने छावा, जवान जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़े हैं. ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है.

